Call of Duty: Black Ops 2 bekommt ein Update mit Werbung für MW4

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Call of Duty: Black Ops 2 ist inzwischen fast 14 Jahre alt. Trotzdem bekommt der Shooter weiterhin Aufmerksamkeit – und jetzt sogar ein neues Update. Der Grund für die Aktualisierung dürfte allerdings bei vielen Spielern für Kopfschütteln sorgen.

Denn nach dem Update taucht im Hauptmenü von Black Ops 2 plötzlich ein Hinweis auf Modern Warfare 4 auf. Activision nutzt damit offenbar den alten Call of Duty, um Spieler auf den nächsten großen Serienableger aufmerksam zu machen.

„Pre-Order MW4“ mitten in Black Ops 2

Wer den Port von Black Ops 2 nach der Aktualisierung startet, kann im Hauptmenü eine neue Werbeeinblendung entdecken. Dort werden Spieler direkt dazu aufgefordert, Modern Warfare 4 vorzubestellen.

Das Timing ist kein Zufall. Die offene Beta von Modern Warfare 4 steht unmittelbar bevor. Vorbesteller erhalten unter anderem früheren Zugang zur Beta, während der vollständige Release am 23. Oktober 2026 folgt. Für Activision ist Black Ops 2 damit offenbar plötzlich wieder eine interessante Werbefläche.

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Spieler sind nicht gerade begeistert

In der Community kommt die Aktion allerdings eher schlecht an. Besonders ironisch finden viele Spieler, dass Activision ausgerechnet in Black Ops 2 für ein neues Call of Duty wirbt, während der alte Shooter selbst noch mit Problemen zu kämpfen hat.

Einige Spieler berichten weiterhin von Hackern und anderen Problemen im Multiplayer. Entsprechend fällt die Reaktion auf die neue Werbung teilweise ziemlich bissig aus. Auf Reddit kommentierten Spieler sinngemäß, dass Activision lieber den alten Multiplayer reparieren sollte, anstatt direkt für das nächste Spiel zu werben.

Black Ops 2 erlebt gerade ein Comeback

Ganz zufällig dürfte Activision die Werbung allerdings nicht platziert haben. Black Ops 2 wurde erst in diesem Jahr für PS4 und PS5 veröffentlicht und erlebt dadurch noch einmal deutlich mehr Aufmerksamkeit. Bereits im Juli erhielt die neue Konsolenversion ein größeres Update mit mehreren Verbesserungen.

Dass Activision diese neu hinzugewonnene Spielerschaft nun direkt auf Modern Warfare 4 aufmerksam macht, ergibt aus Marketing-Sicht durchaus Sinn.