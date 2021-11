Black Friday bei Ubisoft: Far Cry 6 (PC-Version) für unter 40 Euro

Heute startet der Ubisoft Store Black Friday Sale. Bis zum 29. November, 11:00 Uhr deutscher Zeit können bekannte und beliebte Ubisoft-Games mit einem Rabatt von bis zu minus 75 % erworben werden.

Neben Allzeit-Klassiker sind auch Neuerscheinungen wie der Blockbuster Far Cry 6 im Preis reduziert, für das aktuell der erste DLC Vaas: Wahnsinn erschienen ist. Mit dem Code „BF20“ können zudem alle, die während des Black Friday Sale im Ubisoft Store einkaufen, zusätzliche 20 % Rabatt auf ihren Warenkorb erhalten, allerdings nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete, Merchandise sowie Ubisoft+.

Zudem bietet der Ubisoft Store bis zum 25. November Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory als Gratis-Download für PC an.

Ubisoft Black Friday: Die Highlights

In Far Cry 6 wird um die Freiheit der tropisch-paradiesischen Insel Yara gekämpft, die von Diktator Antón Castillo und seinem jugendlichen Sohn Diego unterdrückt wird. Das Spiel ist erstmals im Ubisoft Store im Preis reduziert und Spieler können sich der Guerilla-Bewegung nun für 39.83 € (inkl. Warenkorb-Rabatt) auf PC anschließen.

Das brandneue Extremsportspiel Riders Republic bietet Sportbegeisterten einen riesigen Open-World-Spielplatz, auf dem sich in fünf verschiedenen Disziplinen ausgetobt werden kann. Wer sich mit zig anderen Spielenden in waghalsige Massenrennen stürzen möchte, kann sich ein Ticket mit der Standard Edition für PC bereits für 35,99 € und für PlayStation 5 für 41,99 € lösen (inkl. Warenkorb-Rabatt).

Fans des E-Sports und kompetitiven Shooter-Gameplays können nun bei Tom Clancy’s Rainbow Six Siege mit einem Rundumsorglos-Paket einsteigen. Die Rainbow Six Siege Deluxe Y6 Edition ist für PC während des Black Friday Sale für 7,92€ (inkl. Warenkorb-Rabatt) zu haben. Hier treten Teams in 5v5-PvP-Gefechten gegeneinander an und stellen ihre Skills unter Beweis.

Wer es lieber ruhiger mag, der darf sich über den Rabatt bei der Anno-Reihe freuen. Die Anno 1800 – Investorausgabe, die das Hauptspiel und alle Erweiterungen enthält, ist um 50 % im Preis gesenkt und somit ideal für Einsteiger, die nichts verpassen wollen. Für Personen, die lieber entdecken als bauen gibt es Assassin’s Creed Valhalla in der Standard Edition, die ebenfalls um 50 % rabattiert ist und somit nur 24 € (inkl. Warenkorb-Rabatt) kostet.

Zusätzlich 20 % auf deinen Warenkorb mit dem Code „BF20“

Während dem Black Friday kannst du mit dem Code „BF20“ zusätzlich 20 % auf deinen Warenkorb sparen. Das Angebot gilt nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete, Merchandise sowie Ubisoft+ und kann nicht mit dem Treueprogramm kombiniert werden.

