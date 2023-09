Bestes PS5 Spiel: Titel gehört nicht mehr Elden Ring

Wobei ich mich frage warum es den je hatte.

Baldur’s Gate 3 ist nun das am höchsten bewertete PlayStation 5-Spiel. Sonys neueste Konsole ist schon seit einigen Jahren auf dem Markt und hat bereits eine beeindruckende Bibliothek aufgebaut. Obwohl es viele hochwertige Spiele gibt, die auf der PlayStation 5 problemlos gespielt werden können, handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit um Cross-Gen-Veröffentlichungen, die auch für die letzte Generation, die PS4-Konsole, erschienen sind.

Drei Jahre nach dem Start der PS5 ist es immer häufiger, Spiele speziell für die PS5 und andere Plattformen ihrer Generation zu sehen. Diese Spiele nutzen die leistungsfähigere Hardware der PS5 besser aus und sollen den Spielern echte Next-Gen-Erlebnisse bieten. Baldur’s Gate 3 passt in diese Beschreibung und laut Kritikern ist es das beste PS5 Spiel, das derzeit auf der Konsole verfügbar ist.

Das beste PS5 Spiel laut Kritikern: Baldurs Gate 3

Die Bewertungen für die PS5-Version von Baldur’s Gate 3 sind jetzt verfügbar, die einen Monat nach der PC-Veröffentlichung erschien. Wie erwartet, wurde Baldur’s Gate 3 auf der PS5 mit Lob überschüttet und hat nahezu universelles Lob erhalten, was ihm eine beeindruckende Gesamtwertung von 97 auf der Bewertungs-Aggregator-Website Metacritic einbrachte. Und es sich somit den Titel “Das beste PS5 Spiel” schnappt.

Bisher wurden nur neun Kritiken für die PS5-Version von Baldur’s Gate 3 gezählt, aber es ist schwer vorstellbar, dass sich die Wertung allzu sehr von der PC-Version unterscheidet, die mit einer erstaunlichen Gesamtwertung von 96 abschloss.

Top 10 der am höchsten bewerteten PS5-Spiele:

Baldur’s Gate 3 – 97

Elden Ring – 96

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 94

God of War Ragnarok – 94

Hades – 93

Tetris Effect: Connected – 93

Resident Evil 4 – 93

Demon’s Souls – 92

Street Fighter 6 – 92

Persona 5 Royal – 91

Von diesen sind nur Baldur’s Gate 3 und das Remake von Demon’s Souls nicht in irgendeiner Form auf der PS4 erhältlich, aber weitere PS5-exklusive Spiele sind in Sicht. Wobei ich gestehen muss, dass ich nur HADES auf dieser Liste wirklich nachvollziehen kann. In meiner Wertung wäre da nahezu jedes Spiel tiefer gelandet. Außer vielleicht God of War.

Was Baldur’s Gate 3 betrifft, so war das Spiel bisher sehr erfolgreich und seine Veröffentlichung auf der PlayStation sollte dazu beitragen, es als eines der absolut besten Spiele nicht nur im Jahr 2023, sondern in der Geschichte des Gamings weiter zu festigen. Und das Beste daran ist, dass Baldur’s Gate 3 noch auf weitere Plattformen in naher Zukunft kommen wird.

Die Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 wird voraussichtlich in den nächsten Monaten erscheinen. Wenn dies geschieht, hat man wohl eine sehr gute Chance, das höchstbewertete Xbox Series X-Spiel zu werden.

Baldur’s Gate 3 ist jetzt für PC und PS5 erhältlich, und eine Version für die Xbox Series X befindet sich ebenfalls in Entwicklung.