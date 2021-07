Best-of und Remake: Mario Party Superstars kommt!

Mario Party Superstars - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Nach der E3-Messe vor zwei Wochen waren wir von Metroid Dread und dem Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild so geblendet, sodass wir total vergessen haben über den Trailer vom kommenden Best-Of und Remake Mario Party Superstars zu berichten.

Best-Of und Remake gleichzeitig

Nach dem Erfolg von Super Mario Party auf der Nintendo Switch und überhaupt der ganzen Reihe hat sich Nintendo nun etwas ganz besonderes einfallen lassen. Mario Party Superstars bringt fünf Boards des allerersten Mario Party vom Nintendo 64 zurück. Darunter sind Spielebretter wie Peach’s Geburtstagstorte oder Space-Land wieder mit dabei.

Aber damit nicht genug

Damit der Spaß keine Grenzen hat beschränkt man sich bei den Mini-Spielen nicht nur auf die, die auf dem ersten Titel vertreten waren, sondern die beliebtesten 100 Mini-Spiele von allen bisherigen Mario Party Titeln. Wer die Mini-Spiele wie Fahnen-Wirrwarr, Pilz-Durcheinander oder Bowsers Grimassen vermisst hat, darf sich nun freuen. Ein Modder hat deshalb bereits letztes Jahr an einem inoffiziellen Remake des Klassikers Mario Party 64 gearbeitet. Nun kommt aber alles offiziell zurück.

Der Announcement Trailer

Hier könnt ihr euch den Announcement Trailer der E3-Messe im Detail anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere gute Neuigkeiten sind, dass sämtliche Spielmodi sind, egal ob nur Mini-Spiele oder eine ganze 30-Runden Partie, Online-Multiplayer-fähig. Also ein Best-of und gleichzeitiges Remake von Mario Party welches rund um die Uhr gespielt werden kann und will. Lasst die Spiele bald beginnen.

Der Titel erscheint am 29. Oktober 2021 für die Nintendo Switch. Wir freuen uns sehr darauf endlich wieder die Würfel zu rollen!

Weiteres von der E3-Messe

Die E3 Messe hat uns aber nicht nur mit Mario Party Superstars, Metroid Dread, sondern auch mit dem Game & Watch: The Legend of Zelda überrascht. Eigentlich naheliegend, aber dennoch hat niemand daran gedacht.

Auch die Bilder zu dem noch titellosen und erst 2022 erscheinenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 haben uns gefallen.

Neben dem neuen Metroid Titel ist auch ein neuer Monkey Ball Titel auf dem Weg.

Quelle: youtube.com via nintendo, nintendo.at