Battlefield 6: Shooter wird kurzzeitig komplett kostenlos werden

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal passiert etwas in der Gaming-Welt, das Spieler sofort elektrisiert und genau das trifft gerade auf Battlefield 6 zu. Der Shooter, der seit Release mit starken Verkaufszahlen und überraschend positiven Reviews begeistert, wird plötzlich für eine ganze Woche kostenlos spielbar sein. Und viele Fans können ihr Glück kaum fassen: Ein moderner AAA-Shooter, der sich gerade gegen Call of Duty behauptet – komplett gratis? Das sorgt für Aufsehen.

Vom 25. November bis 01. Dezember 2025 kannst du Battlefield 6 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S kostenlos ausprobieren. Das Angebot kommt völlig unerwartet und wirkt wie ein mutiger Move von EA und DICE, der darauf abzielt, noch mehr Spielerinnen und Spieler langfristig zu überzeugen. Denn Battlefield 6 hat sich in den ersten 24 Stunden auf Steam sogar besser geschlagen als Call of Duty: Black Ops 7, was für zusätzlichen Auftrieb sorgt.

Werbung

Was dich im kostenlosen Battlefield 6-Trial erwartet

Die Free-Trial-Woche bietet dir drei Maps und fünf Multiplayer-Modi, darunter die beliebtesten Varianten des Spiels. Besonders die neue Eastwood-Map, die erst heute über ein Update ins Spiel kam, ist für viele ein Highlight: Frische Areale, packende vertikale Gefechte und intensives Teamplay. Ob die Änderungen aus dem jüngsten Patch bereits in der Trial-Version enthalten sind, bleibt aber offen.

Battlefield 6 befindet sich mitten im Live-Service-Modell. Ein System, das oft kritisiert wird, aber hier langsam Wirkung zeigt. Die Entwickler nutzen das Free-Trial nicht nur als Marketing-Boost, sondern auch als Chance, Feedback zu sammeln, bevor große neue Modi veröffentlicht werden.

Dass Battlefield 6 aktuell trotz starker Konkurrenz durch Call of Duty: Black Ops 7 und ARC Raiders stabil bleibt, zeigt, wie viel Potenzial im Spiel steckt. Ein Problem begleitet den Shooter jedoch weiterhin: Cheater. Immer wieder berichten Spieler von unfairen Matches, doch EA arbeitet laut eigenen Aussagen bereits an (noch) strengeren Anti-Cheat-Maßnahmen.

Werbung

Ob die kostenlose Woche die Spielerzahlen langfristig stärkt, bleibt abzuwarten. Für viele Fans ist klar: Battlefield 6 zeigt gerade, dass es bereit ist, um seinen Platz an der Spitze zu kämpfen. Für dich bedeutet das: Die perfekte Gelegenheit einzusteigen, das Gameplay zu testen und selbst herauszufinden, ob der Hype gerechtfertigt ist. Für eine Woche hast du die Chance, den Shooter völlig kostenlos zu erleben. Als jemand der schon mehr als 50 Spielstunden darauf hat: Lass es dir nicht entgehen, wenn du Shooter-Fan bist!

Battlefield 6 erschien am 10. Oktober 2025 für Windows PC (Steam, EA-App), PS5 und Xbox Series X/S.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!