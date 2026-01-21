DailyGame - Gaming News - Battlefield 6 Season 2 geleakt: Neue Maps führen an die Deutschland-Österreich-Grenze
Battlefield 6 Season 2 geleakt: Neue Maps bringt uns an die Deutschland-Österreich-Grenze

Leak zur Battlefield-6-Season 2 zeigt neue Karten an der Deutschland-Österreich-Grenze, frische Waffen und zusätzliche Fahrzeuge. Das ist bisher bekannt.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Ein neuer Leak zur Season 2 von Battlefield 6 sorgt aktuell für Aufruhr in der Community. Ein durchgesickertes Cinematic-Video deutet darauf hin, dass uns der nächste große Content-Drop geografisch mitten nach Mitteleuropa führt, genauer gesagt an die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Offiziell bestätigt ist davon noch nichts, doch die Hinweise wirken ungewöhnlich konkret.

Laut dem Leak erscheint mit Season 2 zunächst eine neue Multiplayer-Map mit dem Namen Luftwaffenstützpunkt Hagental. Die Umgebung deutet auf ein alpennahes Grenzgebiet hin, mit militärischer Infrastruktur, offenen Flächen und dichter Bebauung. Eine zweite Map soll zwar ebenfalls Teil von Season 2 sein, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Das geleakte Video (via Reddit) gibt noch keinen Aufschluss darauf, was uns erwarten wird.

Die erste Frage, die sich viele Battlefield 6-Spieler stellen: Nur zwei Maps pro Season? Ist das ausreichend? Besonders im Vergleich zu früheren Battlefield-Titeln oder Konkurrenzspielen wird der Content-Rhythmus hinterfragt.

Neue Fahrzeuge sollen das Gameplay auflockern

Der Leak gibt außerdem zwei neue Fahrzeugtypen preis, die mit Season 2 ins Spiel kommen sollen:

  • ein kleiner, wendiger Hubschrauber
  • Motorräder für schnelle Fortbewegung

Gerade Motorräder könnten das Map-Design stärker beeinflussen und neue Spielstile ermöglichen. Fans hoffen bereits auf größere Modi oder sogar langfristig auf Operationen oder Seekriegsführung in späteren Seasons. Entsprechende Hinweise werden zwar diskutiert, gelten aktuell aber als reine Spekulation.

Drei neue Waffen im Code entdeckt

Besonders handfest wirken Hinweise auf drei neue Waffen, die im Code aufgetaucht sein sollen:

  • GRT-CPS – offenbar angelehnt an die MSBS Grot
  • VCR-2 – vermutlich die VHS-2
  • M121 A2 – sehr wahrscheinlich das MG5

Damit würde Season 2 zumindest auf der Waffen-Seite spürbaren Nachschub liefern. Ob diese Waffen direkt zum Start verfügbar sind oder schrittweise freigeschaltet werden, ist bislang unklar.

Mit 2 neuen Maps, 3 neuen Waffen und 2 neuen Fahrzeugen wirkt Season 2 solide, aber wird dies die großen Spielerscharren anlocken? Laut den Steam-Charts erreicht Battlefield 6 seinen Höhepunkt zu Release mit 747.440 gleichzeitigen Spielenden. Der aktuelle 24-Stunden-Peak liegt „nur“ bei 67.822 Spielenden. Das ist ein massiver Rückgang von fast 91 Prozent. Erst vor wenigen Tagen erhielt BF6 as Update 1.1.3.5, dass spürbare Änderungen bei Nahkampf, Jets und UI brachte.

