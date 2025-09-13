Battlefield 6 bringt gute Nachrichten für PS5- und Xbox-Spieler

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 rückt immer näher und die Entwickler haben eine Funktion bestätigt, die viele Fans freuen wird. Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S können auch dann zusammen in den Lobbys landen, wenn sie Crossplay ausschalten. Damit bleibt das Matchmaking lebendig, nur eben ohne PC-Spieler.

Gerade in Shootern sorgt der PC oft für Frust, da Cheater das Erlebnis ruinieren können. Mit der Option für Konsolen-Only-Crossplay bleiben Matches auf Konsole fairer, ohne dass man auf volle Lobbys verzichten muss (via IGN).

Entwickler setzen auf Anti-Cheat-System

Neben der Crossplay-Ankündigung betont Battlefield Studios auch den Kampf gegen Cheater. Zum Release kommt das hauseigene System Javelin zum Einsatz. In der Beta gab es zwar kleinere Startprobleme, etwa mit installierten Spielen wie Valorant, doch insgesamt gilt Javelin als deutlich stärkere Waffe gegen Betrüger.

Damit ist klar: Battlefield 6 nimmt das Thema Sicherheit ernst und versucht, den Spielern ein faires Erlebnis zu garantieren.

Ein weiteres Detail dürfte viele Serien-Fans beruhigen. Während Spiele wie Call of Duty und Fortnite immer wieder für übertriebene Kosmetik kritisiert wurden, will Battlefield 6 authentisch bleiben. Die Entwickler versprechen, dass Outfits und Skins zum ernsten Ton des Spiels passen und keine „bunten Spaß-Skins“ das Schlachtfeld dominieren.

Battlefield 6: Neue Infos zur Kampagne in Tokio

Wer nicht nur den Multiplayer im Blick hat, kann sich ebenfalls auf Neues freuen. Auf der Tokyo Game Show 2025 will EA am 26. September frische Einblicke in die Singleplayer-Kampagne geben. Damit bekommen Fans schon vor dem Launch die Möglichkeit, einen besseren Eindruck vom erzählerischen Teil des Shooters zu gewinnen.

Battlefield 6 punktet schon vor dem Start mit spannenden Features. Konsolen-Only-Crossplay, ein starkes Anti-Cheat-System und der Fokus auf realistische Inhalte zeigen, dass die Entwickler aus den Fehlern der Konkurrenz gelernt haben. Spätestens auf der Tokyo Game Show wird sich zeigen, wie stark auch die Kampagne wirklich ist. Diese stand – laut Gerüchten – unter keinem guten Stern. Wir werden bald sehen, was wirklich wahr ist.

