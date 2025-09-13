Battlefield 6: 15 Minuten Battle Royale Gameplay im Netz aufgetaucht

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Knapp einen Monat vor dem Release von Battlefield 6 ist im Netz ein umfangreicher Leak aufgetaucht. Ganze 15 Minuten Gameplay aus dem Battle Royale-Modus kursieren online. Das Material stammt aus geschlossenen Playtests, den sogenannten Battlefield Labs, die derzeit nur ausgewählten Spielerinnen und Spielern offenstehen.

Die Aufnahmen geben einen guten Eindruck vom Ablauf: In einer Szene ist zu sehen, wie ein Squad gemeinsam aus einem Chinook-Helikopter abspringt. Ähnlich wie bei Apex Legends folgt zunächst jeder dem Squad-Leader, bis sich die Spieler entscheiden, ihren eigenen Weg einzuschlagen.

Welche Features fallen besonders auf?

Der Leak zeigt nicht nur den Einstieg, sondern auch längere Gefechte zu Land und Wasser. Fahrzeuge wie Panzer oder RHIB-Boote spielen dabei eine wichtige Rolle. Damit hebt sich der Modus klar von Genre-Größen wie Warzone oder Fortnite ab, die stärker auf Infanterie setzen.

Ein weiteres Detail sorgt für Diskussionen: das Ring-System. Wer die Zone berührt, scheidet sofort aus. Es gibt keine Rettungschance oder langsames Kriechen Richtung Safe Zone. Dieses harte Konzept könnte für besonders spannende Matches sorgen, aber auch gnadenlos wirken.

Warum gibt es die Battlefield Labs?

Electronic Arts nutzt die Battlefield Labs, um neue Inhalte frühzeitig testen zu lassen. Neben dem Battle Royale können dort auch neue Multiplayer-Maps und kommende DLCs ausprobiert werden. EA hat bereits angekündigt, dass diese Testphasen über den gesamten Lebenszyklus von Battlefield 6 hinweg weiterlaufen sollen.

Damit wird klar: Der Battle Royale-Modus ist nicht nur ein Experiment, sondern soll fester Bestandteil des Spiels bleiben. Anders als beim gescheiterten „Firestorm“ aus Battlefield V wird das Format diesmal direkt in die Hauptversion eingebunden. Mit Fahrzeugschlachten, realistischem Setting und einem gnadenlosen Ring-System geht Battlefield 6 einen eigenen Weg im Battle-Royale-Genre. Die große Frage bleibt: Reicht dieser Mix, um gegen Warzone, Apex Legends und Fortnite zu bestehen?

Der Release von Battlefield 6 ist für den 10. Oktober 2025 geplant. Dann startet das Spiel auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC. Bis dahin ist mit weiteren Leaks und Eindrücken aus den Playtests zu rechnen. Spätestens zum Release im Oktober wird sich zeigen, ob EA diesmal den Durchbruch im Battle-Royale-Sektor schafft. Die Kampagne bekommen wir übrigens Ende des Monats zu sehen.

