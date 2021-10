Battlefield 2042: Greifhaken lässt sich auch an einer Drohne verwenden

Aktuelles zur Battlefield 2042 Open Beta. - (C) DICE, EA

Ein Battlefield 2042-Spieler hat entdeckt, dass man sich mit dem Greifhaken auch an einer Drohen festhaken kann.

Aktuell läuft die offene Beta von Battlefield 2042, die auf einen älteren Build des Spiels basiert. Hierbei können Spieler ziemlich coole Tricks finden, die es hoffentlich auch in der Endfassung des Spiels geben wird.

Der Beitrag über den Greifhaken und der Drohne stammt von YouTuber DooM49, der den Trick in Battlefield 2042 eindrucksvoll in einem Video zeigt. Der YouTuber schreit vor Freude, als er feststellt, dass Greifhaken tatsächlich mitten im Flug an einer Drohne angehakt werden können. Damit lassen sich weite Sprünge durchführen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie im Video gezeigt reicht die Höhe nicht aus, um auch zeitgerecht den Fallschirm zu ziehen, um keinen Schaden zu nehmen.

Der Greifhaken-Test im Video zeigt auch, dass es nur bedingt möglich ist die Drohne zu steuern, während man mit ihr verbunden ist. Irgendwie hätte es lustig ausgesehen, während man mittels Greifhaken an der Drohne klebt und herumfliegt.

Der nächste Trick mit der Drohne ist schon effektiver: Man legt C4 auf die Drohne und fliegt damit zu einigen Feinden. Und es funktioniert. Es gibt also durchaus interessante Möglichkeiten in Battlefield 2042 eine Kill-Serie hinzulegen.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.