Bandai Namco Showcase während der Anime Expo 2024

Bandai Namco Entertainment wird auf der Anime Expo 2024 am 5. Juli von 17:30 Uhr PT / 20:30 Uhr ET bis 18:50 Uhr PT / 21:50 Uhr ET ein Summer Showcase veranstalten, das laut Unternehmensangaben “mit Ankündigungen, Enthüllungen und ersten Blicken auf erwartete Anime-Spiele” gespickt sein wird.

Wie bei den Showcases im vergangenen Jahr wird es bei der Präsentation im Stil eines Panels eine Reihe von Spiele-Neuheiten und -Enthüllungen geben, darunter Neuigkeiten und Updates für Dragon Ball, Gundam, Sword Art Online, etc. und es wird Überraschungen geben.

Auf dem Messegelände können die Besucher Demos von Dragon Ball: Sparking! ZERO, Sword Art Online: Fractured Daydream und Gundam Breaker 4 an den verschiedenen Ständen von Bandai Namco Entertainment ausprobieren.

Die Anime Expo 2024 wird vom 4. bis 7. Juli im Los Angeles Convention Center stattfinden. Auch andere Unternehmen wie werden dort Einblicke auf weitere Spiele geben, wie zum Beispiel Ys X: Nordics oder The Legend of Heroes: Trails through Daybreak. Gematsu hat eine genaue Auflistung erstellt, welches Event an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit stattfindet. Da nicht nur Bandai Namco ein Showcase veranstaltet, sondern auch andere Entwickler wie Aksys Games, dürften uns viele interessante Trailer und Informationen erwarten. Immerhin kommen noch ein paar Spiele dieses Jahr auf den Markt, die von Bandai entwickelt oder published werden. Darunter auch Little Nightmares 3 auf welches sich sicherlich schon einige Spieler freuen dürften.