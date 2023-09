Baldur’s Gate 3 auf PS5: Schwere Grafik-Probleme bei HDR-Modus

Baldur's Gate 3 Fakten

Die Early-Access-Phase von Baldur’s Gate 3 für die PS5 hat begonnen, und diejenigen, die die “Digital Deluxe Edition” besitzen, haben bereits die Möglichkeit, das cRPG zu erleben. Doch für viele Spieler begann die Erfahrung mit einer Enttäuschung, als sie auf Grafikprobleme stießen. Offenbar unterstützt die Portierung den HDR-Modus beim Start nicht, was dazu führt, dass die Farben im Spiel übersättigt sind und die Spieler Baldur’s Gate 3 als unansehnlich empfinden.

Betroffene Spieler haben sich an Entwickler Larian Studios gewandt und fordern eine schnelle Lösung für dieses Problem. Derzeit gibt es jedoch keinen offiziellen Hotfix, der den Fehler behebt.

Einige Spieler haben berichtet, dass sie das Problem umgehen können, indem sie einfach den HDR-Modus in den PS5-Einstellungen ausschalten. Dies kann vorübergehend die Grafikprobleme lösen, bis ein offizieller Patch veröffentlicht wird.

Is it supposed to look like this? pic.twitter.com/rl7NOjVmnQ

— FSoeiro (@soeiruh) September 2, 2023