Baldige Neuigkeiten zu Pokémon Legenden: Z-A?

Neuigkeiten zu Pokémon Legenden: Z-A könnten bald erscheinen. Nintendo kündigte das Spiel im vergangenen Februar an und enthüllte spannende Details.

Obwohl der Trailer kein Gameplay zeigte, gab er interessante Einblicke, darunter die Rückkehr nach Lumiose City in der Kalos-Region, die seit Pokémon X und Y (2013) nicht mehr besucht wurde. Der Trailer bestätigte auch die Rückkehr der Mega-Entwicklung, eines beliebten Features der Serie, und gab bekannt, dass das Spiel für 2025 geplant ist.

Folge uns bei Google News

Seit der Veröffentlichung des Trailers gab es jedoch wenig Kommunikation von Nintendo, Game Freak und The Pokémon Company. Es gibt jedoch Hinweise auf zukünftige Updates. Der bekannte Pokémon-Leaker Riddler Khu deutete auf Twitter an, dass bald Neuigkeiten über das Spiel veröffentlicht werden könnten. Er erwähnte den Codenamen für Pokémon Legenden: Z-A, „ikkaku“, und das Wort „bald“. Dies ließ viele Fans spekulieren, dass ein Update bevorsteht, auch wenn es unklar bleibt, wann genau das sein könnte.

ikkaku soon 🎉 — Khu Beating Around The Bush (@Riddler_Khu) October 2, 2024

Ein offizieller Pokémon-Account in den sozialen Medien hat für den 4. Oktober Neuigkeiten angekündigt, die jedoch voraussichtlich mit Detective Pikachu in Verbindung stehen. Daher sollten Fans nicht davon ausgehen, dass an diesem Tag Informationen zu Pokémon Legenden: Z-A veröffentlicht werden.

Das Spiel kommt zu einem interessanten Zeitpunkt für Nintendo, da das Unternehmen eine neue Konsole in Entwicklung hat, die möglicherweise bereits in diesem Monat enthüllt wird und Anfang 2025 auf den Markt kommen könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre eine native Version von Pokémon Legenden: Z-A für die neue Plattform denkbar, obwohl das Spiel derzeit nur für die originale Switch entwickelt wird. Die Kombination aus einem neuen Spiel und einer neuen Konsole könnte für Nintendo eine strategisch kluge Entscheidung sein, um die Spieler zu begeistern.