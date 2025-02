Avowed: Dieses Feature revolutioniert laut Spielern das RPG-Genre

Avowed bietet ein kleines, aber äußerst nützliches Feature, das Spieler als potenziellen Standard für zukünftige Rollenspiele betrachten. Die Videospielbranche entwickelt sich schnell und jedes Studio lernt ständig voneinander. Es ist eine innovative Branche, die oft Trends folgt, wie etwa Live-Service-Spielen, Battle-Royale-Titeln und Hero-Shootern, und scheinbar jeder Videospielverlag möchte eines dieser Genres in seinem Portfolio haben.

Dennoch gibt es viele kleinere Aspekte, von denen Entwickler lernen und die einen Unterschied machen können. Avowed ist die neueste Veröffentlichung von Obsidian, einem der weltweit bekanntesten Entwickler von Rollenspielen. Das Studio wurde Ende der 2010er Jahre von Microsoft übernommen, was als bedeutende Übernahme galt, die sich für den Spielekonzern als wertvoll erwies. Obsidian hat nun sein erstes vollständig auf der Xbox konzipiertes und entwickeltes Spiel veröffentlicht.

Werbung

Avowed kommt bei den Spielern größtenteils gut an

Obwohl die Meinungen der Spieler zur Qualität des Spiels unterschiedlich sind, wurde Avowed von Kritikern sehr positiv aufgenommen und setzt die Serie von Xbox-Exklusivtiteln nach Stalker 2 und Indiana Jones und der große Kreis fort. Das Spiel wird oft als inoffizieller Nachfolger von Skyrim bezeichnet, da es viel vom Gameplay und der Ästhetik des beliebten Rollenspiels von Bethesda übernimmt, aber Obsidian hat ein einzigartiges kleines Feature hinzugefügt, das es von anderen Spielen abhebt.

Avowed verfügt über eine praktische Funktion, die ein Glossar mit Schlüsselwörtern aus der umfangreichen Spielgeschichte anzeigt. Wenn Charaktere sprechen, werden Wörter hervorgehoben, die dem Spieler nicht sofort klar sind. Der Spieler kann dann im Dialogmenü eine kurze Definition oder Beschreibung dieser Wörter aufrufen. Dies erleichtert es, den Gesprächsinhalt schnell zu erfassen, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen.

Zwar gibt es auch in anderen Spielen Wissensdatenbanken, jedoch sind diese oft in den Menüs versteckt und schwer zugänglich. Diese spezifische Funktion von Avowed ist benutzerfreundlicher und ermöglicht es, die Reaktionen auf Charaktere besser zu verstehen. Ich habe dieses Menü beim Spielen von Avowed häufig genutzt und kann bestätigen, wie nützlich es ist, besonders für Spieler, die Pillars of Eternity (das Universum, in dem Avowed spielt) nicht kennen.

Werbung

Quelle: x.com via u/Orfez