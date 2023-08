Avatar: Frontiers of Pandora – PC Features Trailer ist beeindruckend

Die Leistung muss ein PC erst mal schaffen.

Avatar: Frontiers of Pandora - (C) 20th Century Fox, Ubisoft

Die Gaming-Welt erwartet gespannt die Veröffentlichung von Avatar Frontiers of Pandora, einem aufregenden Open-World-Action-Abenteuer, das Spieler in die faszinierende Welt von Pandora entführt. Besonders auf dem PC verspricht Avatar: Frontiers of Pandora ein bahnbrechendes Erlebnis mit modernsten Funktionen und Features, die die Spieler in die Wunder und Gefahren von Pandora eintauchen lassen.

Zu den herausragenden Merkmalen gehört die Nutzung von Ray Tracing für Reflexionen und Schatten, was die visuelle Darstellung auf ein völlig neues Niveau von Schönheit und Realismus hebt. Spieler können sich auf atemberaubende visuelle Effekte freuen, die ihre Leistungsfähigkeit auf die Probe stellen und feinabstimmen.

Dank erweiterter Grafikeinstellungen und eingebauter Benchmark-Tools können Spieler ihre Einstellungen in einer kontrollierten Umgebung testen, Ergebnisse vergleichen und ihr Erlebnis optimieren.

Schafft euer PC diese Features um Avatar: Frontiers of Pandora in voller Leistung zu spielen?

Das Spiel unterstützt auch die AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), die dazu verwendet werden kann, die Balance zwischen visueller Qualität und Leistung anzupassen. Avatar Frontiers of Pandora ist in der Lage, eine Vielzahl von Auflösungen und Bildschirmformaten zu bewältigen, einschließlich ultrabreiter Bildschirme und Mehrmonitor-Setups mit hoher Auflösung.

Spieler können ein reibungsloses Spielerlebnis, stabile Bildraten und geringe Latenzzeiten in allen Auflösungen erwarten und sogar mit den richtigen Einstellungen und moderner Hardware eine höhere Bildrate erreichen. Mit diesem PC Feature Trailer verspricht Avatar: Frontiers of Pandora große Dinge.

Das Spiel wurde für Prozessoren mit multiplen Kernen optimiert und läuft sowohl auf weniger leistungsstarken als auch auf High-End-PCs reibungslos. In Kombination mit zahlreichen weiteren Optionen und Funktionen setzen AMD und Ubisoft neue Maßstäbe für technische und visuelle Qualität im Gaming-Bereich.

Taucht ein in die außergewöhnliche Welt von Avatar Frontiers of Pandora auf dem PC mit all diesen Features und erlebt das Abenteuer in einer unvergleichlichen Grafikqualität. Seit bereit, sich von den Wundern und Herausforderungen von Pandora verzaubern zu lassen.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7 Dezember 2023.