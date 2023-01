Atlus hat mehrere unangekündigte neue Spiele für 2023

Welche Titel wird Atlus uns wohl dieses Jahr präsentieren?

Persona 3: Manchmal ist weniger mehr (c) Atlus

Es ist der Beginn eines brandneuen Jahres, und der Persona-Entwickler Atlus hat seinen Fans einige neue Titel angekündigt für das Jahr 2023.

Das geht aus einer Aussage auf einer Neujahrsgrußkarte des Entwicklers hervor, die von Famitsu veröffentlicht wurde. Atlus dankt den Fans für die Unterstützung der 2022 veröffentlichten Titel wie Soul Hackers 2 und die remasterte Version von Persona 5 Royal und enthüllt, dass letztere nun die 1-Millionen-Verkaufsmarke überschritten hat.

Interessanterweise behauptete der Entwickler auch, neben den Remastern von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable „mehrere“ unangekündigte neue Titel im Jahr 2023 zu haben. Es wird nicht erwähnt, ob diese „unangekündigten“ Titel vollständige Veröffentlichungen oder nur Enthüllungen sein werden, aber es ist etwas auf das sich Fans des Entwicklers im kommenden Jahr freuen können.

Wie Persona Central betont, machte Atlus 2019 eine ähnliche Ankündigung, in der wir die Ankündigungen von Persona 5 Royal und Persona 5 Strikers sahen. Diese Spiele kamen 2019 bzw. 2020 in Japan heraus, mit Veröffentlichungen im Jahr 2020 und 2021 für den Westen, so dass es unwahrscheinlich ist, dass etwas, das Atlus dieses Jahr angekündigt hat hier vor 2024 auf den Markt kommt, es sei denn Sega springt dieses Mal für eine weltweite Veröffentlichung ein.

Es ist verlockend anzunehmen, dass Atlus an etwas Persona-bezogenem arbeitet, aber es hat viele andere großartige IPs an die man sich wenden kann. Da wäre zum einen Shin Megami Tensei. Da das neueste Spiel der Serie erst vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht wurde, scheint es allerdings unwahrscheinlich.

Atlus hat auch eine sehr enge Beziehung zu Vanillaware, dem Entwickler von 13 Sentinels: Aegis Rim. Jedes von Vanillaware veröffentlichte Spiel würde wahrscheinlich von Atlus und Sega veröffentlicht und könnte in diese Liste der unangekündigten Spiele aufgenommen werden, an denen der Entwickler arbeitet.

Offensichtlich werden wir nicht wissen, woran Atlus arbeitet, bis sie tatsächlich etwas enthüllten. Eines können wir uns aber sicher sein. Egal was der Entwickler ankündigen wird, wir werden es nicht kommen sehen.