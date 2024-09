Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land erscheint 2025

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land wird am 21. März 2025 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam veröffentlicht, wie der Publisher Koei Tecmo und der Entwickler Gust bekannt gegeben haben.

In einer Welt, in der Alchemie tabu geworden ist und als böse gilt, folgt das Spiel den Abenteuern von Yumia Liessfeldt und ihren Gefährten, die die Wahrheit hinter dem Untergang des Aladissischen Reiches—einst blühend durch Alchemie—und die Erinnerungen an dessen verlorene Geschichte aufdecken wollen. Yumia’s Reise führt sie über einen zerstörten Kontinent, und trotz der Ungewissheit, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, muss sie ihren eigenen Weg finden, wenn sie die Geheimnisse hinter dem Kataklysmus, der Aladiss zerstört hat, enträtseln will.

Folge uns bei Google News

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land entführt die Spieler auf eine Reise, die das Thema Erinnerung erkundet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Yumia Liessfeldt, einer jungen Alchemistin, die ihre Mutter bei einem Unfall in jungen Jahren verlor. Auf ihrer Suche, die verbotene Kunst der Alchemie zu ergründen, lernt sie auch die wahren Absichten ihrer Mutter kennen, die ihre Identität als Alchemistin verborgen hielt. Auf ihrem Weg schließt sich Yumia dem Aladiss-Forschungsteam an, wo sie Vikto von Duerer und dessen jüngere Schwester Isla von Duerer trifft. Gemeinsam mit einer bunten Truppe, darunter eine mysteriöse Frau, ein schüchterner Halb-Mensch und ein ehemaliger Abenteurer mit spektakulären Erfahrungen, begeben sie sich auf ihre Reise.

Ein ungewöhnliches Setting für die Atelier Reihe

Gemeinsam werden Yumia und ihre Gefährten den riesigen Kontinent bereisen, der einst das Aladissische Reich war, wo alle Zivilisationen zugrunde gegangen sind. Die Spieler haben eine Vielzahl von Aktionen und Gegenständen zur Verfügung, die ihnen im Verlauf des Abenteuers erlauben, eine weitläufige offene Welt mit verschiedenen Biomen zu erkunden. Dabei sammeln sie Materialien, die zur Synthese und Herstellung neuer Gegenstände für die Erkundung und den Kampf verwendet werden können. Die Fans können nicht nur Gegenstände herstellen, ohne zur Basis zurückkehren zu müssen dank der „Simple Synthesis“-Funktion, sondern zum ersten Mal in der Serie auch ihre eigene Basis bauen, einrichten und dekorieren mit der brandneuen „Building“-Funktion!

Um Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land zum Leben zu erwecken, haben Koei Tecmo und der Entwickler Gust mit dem brillanten Künstler Benitama zusammengearbeitet, der das Hauptvisual und alle Charakterdesigns entworfen hat. Benitama, spezialisiert auf Illustrationen und Charakterdesigns für verschiedene Fantasy-Spieltitel, integriert Referenzen zu Gemälden und Reliefs in seine Arbeit, während er versucht, sowohl überzeugende Tiefe als auch Niedlichkeit auszubalancieren. Sein monochrom basierter Stil verleiht einen coolen Eindruck und bringt gleichzeitig den Charme der Atelier-Serie zur Geltung.