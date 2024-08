Atari enthüllt neue Konsole

Atari und Plaion kündigen die Veröffentlichung des Atari 7800+ an, einer neuen Konsole, die das klassische System von 1986 wieder aufleben lässt. Sie bietet moderne Funktionen und Abwärtskompatibilität für Atari 2600- und 7800-Spielkassetten. Diese Ankündigung ist Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine ikonische Hardware mit aktualisierten Funktionen wiederzubeleben. Fans sollen die Möglichkeit erhalten, einige der beliebtesten Spiele und Konsolen der letzten vier Jahrzehnte wiederzuentdecken. Atari ist seit den 1970er Jahren ein legendärer Name in der Spieleindustrie. Das Unternehmen ist bekannt für beliebte Konsolen wie den Atari 2600 und Kult-Spiele wie Pong und Tetris. In den letzten Jahren hat sich die Firma auf die Wiederbelebung seiner klassischen Konsolen konzentriert. 2022 erschienen beispielsweise drei unveröffentlichte 2600-Games.

Ein Jahr später feierte die passende Konsole ein Comeback in Form einer technischen Neuauflage. Atari hat sich mit Plaion zusammengetan, um den Atari 7800+ vorzustellen. Dabei handelt es sich um eine moderne, abwärtskompatible Version des Spielsystems aus dem Jahr 1986. Der 7800+ ist eine kompakte und modernisierte Version der originalen 7800-Konsole. Sie verfügt über einen HDMI-Anschluss, der es Spielern ermöglicht, das System problemlos an moderne Fernseher anzuschließen und ihre Spielsammlung entweder im Breitbildmodus oder im 4:3-Format zu genießen. Das Gerät wird mit Bentley Bear’s Crystal Quest ausgeliefert, einer Fortsetzung des Klassikers Crystal Castles. Der Atari 7800+ kann ab sofort vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist für Winter 2024 geplant, der Preis beträgt an die 130 Euro.

Atari legt klassische Konsole neu auf

Zusammen mit der Konsole kommen zwei neue kabellose Controller auf den Markt: das CX78+ Wireless Gamepad, eine überarbeitete Version des Zwei-Tasten-Controllers des originalen 7800, und der CX40 Plus Wireless Joystick. Beide Controller können drahtlos mit dem Atari 2600+ oder über einen USB-C-Adapter mit einem PC verbunden werden. Damit sind sie eine gute Ergänzung für die Sammlung von Spielern, die auf der Suche nach den besten Retro-Gaming-Controllern sind. Das CX78+ Wireless Gamepad ist im Lieferumfang des Atari 7800+ enthalten. Wie der CX40 Plus Wireless Joystick kann es auch separat für rund 35 Euro erworben werden. Der 7800+ ist abwärtskompatibel und kann sowohl 2600 als auch 7800 Spielkassetten abspielen, genau wie die Originalkonsole von 1986. Zusätzlich zum 7800+ hat Atari die Veröffentlichung von 10 neuen Spielkassetten angekündigt.

Sechs Spiele werden exklusiv für den Atari 7800+ erscheinen: Asteroids Deluxe, Bounty Bob Strikes Back, Bentley Bear’s Crystal Quest, eine neue Version von Berzerk und dessen Arcade-Sequel Frenzy sowie eine aktualisierte Version des ursprünglichen Arcade-Spiels Space Duel von 1982. Vier Spiele ergänzen das Atari-2600+-Lineup: Caverns of Mars, die Epyx Game Collection mit mehreren Sportspielen, die M Network Collection mit Adaptionen beliebter Intellivision-Spiele, die Atari kürzlich übernommen hat, und die RealSports Collection mit dem bisher unveröffentlichten RealSports Basketball. Diese Spiele werden bei der Markteinführung des Atari 7800+ in diesem Winter separat zum Preis von 29,99 Dollar erhältlich sein.

Diese Spiele sind auf dem 7800+ neu verfügbar