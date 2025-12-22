ARC Raiders enthüllt neues Zeitfenster: Zweite Expedition für Anfang 2026 geplant

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In ARC Raiders steht der nächste große Einschnitt bevor. Spieler, die sich für einen freiwilligen Reset entschieden haben, entdecken aktuell einen neuen Countdown im Menü und der verrät mehr, als zunächst gedacht. Die zweite Expedition scheint bereits terminiert zu sein und wirft erneut die Frage auf, wie sinnvoll der Neustart wirklich ist.

Das Besondere an ARC Raiders: Anders als viele Genre-Konkurrenten zwingt Embark Studios niemanden zu einem globalen Progress-Reset. Stattdessen bleibt es eine bewusste Entscheidung. Wer mitzieht, startet neu und erhält dafür aber exklusive Vorteile. Wenn du nicht möchtest, kannst du ganz normal weiterspielen.

ARC Raiders: Zweite Expedition wohl am 22. Februar 2026

Spielerinnen und Spieler, die ihre erste Expedition abgeschlossen und ihren Account zurückgesetzt haben, sehen nun einen neuen Timer. Dieser Countdown endet rund um den 22. Februar 2026. Damit gibt der Extraction-Shooter erstmals einen ziemlich klaren Hinweis darauf, wann die zweite Expedition Speranza verlassen wird.

Das bedeutet: Rund zwei Monate Zeit, um das nächste Projekt vorzubereiten. Parallel dazu kannst du bereits mit dem Aufbau der zweiten Expeditionsphase beginnen, inklusive aller bekannten Stufen und Aufgaben. Interessant ist auch, dass PC-Spieler den Termin offenbar schon früher erahnen konnten. Durch das Manipulieren des Systemdatums ließ sich die interne Kalenderlogik austricksen. So tauchten Hinweise auf die zweite Expedition sowie auf neue Inhalte auf, darunter die kommende Map-Bedingung „Toxic Swamp“, die wohl mit Season 2 eingeführt wird, wie u.a. Gamerant.com berichtet.

Reset ja, aber nicht alles ist weg

Ein kompletter Neustart klingt abschreckend, vor allem für Spielende mit voll ausgebauten Werkstätten, optimierten Charakteren und abgeschlossenen Quests. Embark versucht, diesen Schritt mit Belohnungen attraktiver zu machen. Dazu zählen unter anderem ein exklusives Patchwork-Raider-Outfit, kosmetische Items wie ein Hausmeisterhut, zusätzlicher Stauraum, Bonus-Skill-Punkte und weitere permanente wie temporäre Vorteile. Außerdem bleiben wichtige Fortschritte erhalten: Kosmetika, Codex-Einträge, Credits, Raider Tokens sowie Ranglisten- und Deck-Fortschritt gehen nicht verloren.

Genau diese Balance ist der Kern der Diskussion. Für manche fühlt sich der Reset lohnend an, für andere wie unnötige Arbeit von vorn.

Frust wegen Werkbank-Reset

Zusätzlichen Ärger gibt es aktuell wegen eines strittigen Details. Ursprünglich wurde kommuniziert, dass freigeschaltete Werkbänke erhalten bleiben. In der Praxis berichten viele „Raider“ jedoch, dass ihre Werkstätten nach dem Reset vollständig zurückgesetzt wurden, inklusive aller freigeschalteten Crafting-Stationen. Das sorgt für Verwirrung. Zwar tauchte der Punkt „Workshop“ offenbar unter der Reset-Kategorie auf, gleichzeitig waren „Unlocked Workshop Stations“ zeitweise als behaltene Inhalte gelistet, bevor dieser Hinweis still entfernt wurde. Für viele wirkt das wie eine missverständliche oder unklare Kommunikation.

Da Embark Studios sich derzeit in einer Feiertagspause befindet, ist unklar, ob es dazu noch eine offizielle Klarstellung geben wird. Bis dahin müssen wir davon ausgehen, dass ein Expeditions-Reset auch die komplette Werkstatt zurücksetzt. Übrigens findest du auch etliche hilfreiche Tipps und Tricks zu den Quests in ARC Raiders bei uns. Vor allem für Neueinsteiger ist es wichtig, wie man schneller levelt.

