ARC Raiders: Expedition wirft alles über den Haufen – Dezember-Update löscht deinen Fortschritt

ARC Raiders bereitet sich auf einen der spannendsten Momente seit dem Launch vor. Am 17. Dezember öffnet sich das nächste Expedition-Fenster und diesmal steht mehr auf dem Spiel als nur ein neuer Run. Die Entwickler wagen eine mutige Designentscheidung: ein freiwilliger Komplett-Reset, der sich für mutige Spielerinnen und Spieler aber richtig lohnen kann.

Schon länger wollte das Team ein System schaffen, das den Nervenkitzel eines Neubeginns mit sinnvollen Fortschrittsbelohnungen kombiniert. Jetzt ist es soweit und das Update liest sich wie ein Angebot, das man kaum ausschlagen möchte: riskant, reizvoll und voller Möglichkeiten.

Ein Neubeginn mit Konsequenzen (und Chancen)

Sechs Tage lang haben Spieler Zeit, sich für die Expedition anzumelden. Doch sobald das Fenster am 22. Dezember schließt, gibt es kein Zurück mehr: Alle Raiders, die sich eintragen, starten gemeinsam in einen neuen Zyklus. Und das bedeutet: Skilltrees? Weg. Level? Weg. Stash, Workshop, Crafting, Blaupausen? Alles auf Null. Klingt brutal? Ist es auch. Aber genau deshalb wird es interessant.

Denn der Wert aller Items, die ihr vor dem Aufbruch im Stash lagert – jede Waffe, jedes Material, jeder Coin – zählt plötzlich richtig. Er bestimmt, wie viel Power der nächste Raider bekommt. Bis zu fünf zusätzliche Skill-Punkte lassen sich so freischalten, wobei eine Million Coins einem Punkt entspricht. Wer vorbereitet ist, beginnt stärker denn je. Doch das ist nur der Anfang.

ARC Raiders: Dauerhafte Belohnungen für die, die springen

Wer die Expedition wagt, schaltet exklusive Account-Boni frei, nicht nur kosmetisch, sondern spürbar spielrelevant.

Du könntest erhalten:

neue Outfits wie den Patchwork Raider

wie den Patchwork Raider Zusätzliche Stash-Slots

ein Expeditions-Symbol , das zeigt: Dieser Raider hat das Risiko nicht gescheut

, das zeigt: Dieser Raider hat das Risiko nicht gescheut und eine Serie temporärer Buffs, die über die kommenden Zyklen stärker werden

Dazu zählen schnellere Reparaturen, mehr XP und höhere Materialerträge im Scrappy-System. Eine Art „Early-Game-Boost“, der sich mit jeder weiteren Expedition ausbaut. Aber nur, wenn man immer wieder springt. Wer aussetzt, verliert diesen Vorteil. Das System ist clever: Es belohnt Mut, statt Zwang auszuüben.

Warum dieser Reset so wichtig ist

Das Entwicklerteam betont in seinem Update, wie schwierig Fortschritts-Resets in Online-Games sind. Zwangswipes motivieren zwar kurzfristig, zerstören aber langfristig Bindung. ARC Raiders versucht stattdessen etwas Seltenes: ein Reset, der sich wie ein Abenteuer anfühlt, nicht wie ein Verlust. Damit reagiert das Studio direkt auf die Natur seines Spiels. Denn in ARC Raiders geht es immer ums Risiko: um Entscheidungen, die größer sind als die eigene Ausrüstung. Expeditionen spiegeln genau dieses Gefühl wider: Alles verlieren, um am Ende mehr zurückzubekommen.

Und während die ARC-Maschinen draußen weiterbedrohlich durch die Zonen patrouillieren, entsteht im Untergrund von Speranza ein neues Metaspiel: Wie viel Wert baust du auf, bevor du wieder alles aufs Spiel setzt?

Für wen lohnt sich die Expedition? Für Power-Spieler ist dieses System ein Geschenk. Für Sammler eine Mutprobe. Für Neulinge eine Chance, direkt auf Augenhöhe einzusteigen. Wer das Risiko scheut, bleibt einfach in seinem aktuellen Caravan und spielt weiter. Niemand wird ausgeschlossen, aber wer springt, bekommt die einzigartige Gelegenheit, den eigenen Charakter auf eine völlig neue Weise voranzubringen.

ARC Raiders, der kooperative Extraction-Shooter für PC, PS5 und Xbox Series X/S, etabliert sich damit weiter als mutiges, experimentierfreudiges Projekt. Und das kommende Expedition-Fenster könnte ein Wendepunkt sein. Für Veteranen wie für Neulinge. Wenn du neu in das Spiel einsteigen möchtest, haben wir hilfreiche Guides für dich parat. Nicht nur wie du schneller aufsteigst, sondern auch wie du Quest-Missionen erledigst.

