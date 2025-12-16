ARC Raiders Update: „Cold Snap“ ist live und plötzlich fühlt sich Topside gnadenlos an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

ARC Raiders verabschiedet sich mit einem Paukenschlag aus dem Jahr 2025. Mit dem „Cold Snap“-Update, dem letzten großen Patch des Jahres, zieht Entwickler Embark Studios die Schrauben spürbar an. Genau das macht dieses Update so stark. Statt nur neue Inhalte obendrauf zu legen, verändert das Update, wie sich das Spiel anfühlt. Kälter. Härter. Unerbittlicher.

Ab sofort sind die verschneiten Maps nicht nur eine optische Abwechslung, sondern ein echtes Gameplay-Risiko. Wenn Cold Snap als „Map-Condition“ aktiv ist, wird Topside zur Todesfalle: Schnee nimmt dir die Sicht, vereiste Flächen machen Bewegungen unsicher und vor allem der Frost zwingt dich, ständig in Bewegung zu bleiben oder Schutz zu suchen. Wer zu lange draußen bleibt, stirbt. Schlicht, einfach und absolut hart. Dieses Update verzeiht keine Fehler mehr und macht klar: ARC Raiders will kein gemütlicher Extraction-Shooter sein.

ARC Raiders: Ein Vorbild eines Extraction-Shooters?

Gerade dieser Fokus auf Spannung und Konsequenzen fühlt sich wie ein bewusster Schritt nach vorn an. Cold Snap belohnt Planung, Kommunikation und kluge Entscheidungen. Drin bleiben, heilen und Routen wechseln. Das alles wird plötzlich essenziell. Gleichzeitig verstärkt das Wetter die ohnehin dichte Atmosphäre. Wenn der Wind heult, die Sicht zusammenbricht und irgendwo im Schnee etwas klickt, fühlt sich jede Begegnung für dich intensiver an als zuvor.

Auch abseits der neuen Winterbedingungen liefert das Update starke Gründe, wieder einzusteigen (oder dranzubleiben). Mit Flickering Flames startet ein persönliches Progression-Event mit 25 Stufen, das dich für ganz normales Spielen belohnt. Keine komplizierten Aufgaben, kein Zwang – XP sammeln, Merits verdienen, neue Cosmetics und Tokens freischalten. Ergänzt wird das Ganze durch das Candleberry Banquet, ein saisonales Projekt, das dich gezielt in die neuen Cold-Snap-Gebiete schickt. Neue Ressourcen, neue Ziele, neue Belohnungen, alles fügt sich organisch ins Spiel ein.

Der vielleicht wichtigste Moment für Veteranen kommt aber jetzt: Das erste Expedition-Fenster ist geöffnet. Zwischen dem 17. und 22. Dezember können Spielerinnen und Spieler, die ihre Karawane fertiggestellt haben, den Rust Belt verlassen. Ein kompletter Reset, aber kein leerer Neuanfang. Wer sich traut, bekommt mehr Lagerplatz, exklusive Cosmetics, Skill-Punkte und temporäre Boni. ARC Raiders macht damit klar: Fortschritt ist nicht nur Zahlen, sondern auch Entscheidungen. Bleibst du oder gehst du?

Natürlich bringt Cold Snap auch unzählige Bugfixes, Balance-Anpassungen und Verbesserungen bei Waffen, Gegnern, UI und Performance. Aber das ist fast Nebensache. Die gesamten Patch-Notes findest du auf der offiziellen Webseite. Was dieses Update wirklich auszeichnet, ist sein Ton. ARC Raiders fühlt sich selbstbewusster an, kompromissloser. Es verlangt mehr und gibt dafür auch mehr zurück.

Die Entwickler, Embark Studios, verabschieden sich damit in die Winterpause, kündigt aber bereits an, 2026 mit frischer Energie zurückzukommen. Wenn Cold Snap ein Vorgeschmack ist, dann steht dem Extraction-Shooter ein verdammt spannendes Jahr bevor.

