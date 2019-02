Nachdem die meisten DC-Filme eher unterirdisch sind, konnte sich Aquaman seit längerer Zeit in diesem Universum wieder einmal an der Kinokasse durchsetzen. Warner Bros. gefällt das und bringt einen zweiten Aquaman-Film in die Kinos. Allerdings ein Spin-Off, also noch keinen Aquaman 2. Laut THR entwickelt das Studio eine Geschichte die uns zurück zu „The Trench“ führt, der gruseligen Ecke des Königreiches.

Der Film mit dem angemessenen Titel The Trench wird von den Newcomern Noah Gardner und Aidan Fitzgerald geschrieben, wobei Aquaman-Regisseur James Wan und Peter Safran produzieren. THR berichtet, dass das Skript „schrecklich“ sein wird, was bedeutet, dass es ein gruselig zugehen wird. Hoffentlich ist das Skript nicht anders schrecklich… Es wird auch erwartet, dass das Projekt mit einem geringeren Budget als dem aktuellen Blockbuster abläuft.

In Bezug auf die Besetzung meint THR, dass die Hauptbesetzung in dieser Spin-Off-Geschichte nicht erscheint. Aber vielleicht gibt es ja einen Cameo-Auftritt des ein oder anderen?

The Trench (dt.: Der Graben) wurde erstmals in Aquaman Vol. 7 #1 erwähnt. In dem Buch wird offenbart, dass der Graben die Heimat der mutierten Überlebenden des Untergangs der sieben Königreiche von Atlantis ist. Diese Überlebenden wohnten in einem Graben im Mittelatlantikrücken und sind die ersten Gegner der neuen 52 Abenteuer von Aquaman.

Dies ist nicht das einzige DC-Projekt, das derzeit bei Warner Bros. in Arbeit ist. Neben den kommenden Shazam und Birds of Prey wird Matt Reeves für The Batman aktiv, James Gunn wird sein Debüt bei The Suicide Squad geben.

Shazam startet Anfang April 2019:

Birds of Prey startet Anfang Februar 2020:

Ein eigener Cyborg-Film soll April 2020 starten und Wonder Woman 2 im Juni 2020.