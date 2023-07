Animal Crossing: Wohnen im Barbie Traumhaus

I´m a Barbie Girl... In a Crossing World...

Eine äußerst kreative Animal Crossing: New Horizons-Spielerin hat kürzlich ihr Barbie Traumhaus im Spiel entworfen. Das beliebte exklusive Nintendo-Franchise Animal Crossing ist vielleicht am besten für ihr offenes Gameplay und ihr hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bekannt. Als ein sehr lockeres und entspannendes Spiel ermöglicht Animal Crossing: New Horizons den Spielern das Sammeln verschiedener Gegenstände, das Fischen und die Teilnahme an einer Vielzahl anderer interessanter Aktivitäten. Die Spieler können auch fast alles, was sie sich vorstellen können, auf ihren Inseln im Spiel entwerfen und erstellen.

Die Animal Crossing-Community stößt ständig an die Grenzen der Kreativität und teilt oft ihre frischen und interessanten Designs und Kreationen mit anderen Fans im Internet. Von der Dekoration von Häusern in einem bestimmten Thema bis hin zur Nachstellung einer ikonischen Szene aus The Office scheint die Vorstellungskraft der Animal Crossing-Spieler grenzenlos zu sein.

Das Barbie Traum Haus in Animal Crossing: Sehr Pink.

Vielleicht inspiriert von der Veröffentlichung des Live-Action Barbie-Films hat die Reddit-Userin 19netta ein beeindruckend aussehendes Animal Crossing-Hausdesign geschaffen. Das Haus der Spielerin sieht aus wie ein rosafarbenes Fan-Paradies, welches an das ikonische Barbie Traumhaus erinnert. Die neonpinke und lila Außenseite des Hauses sieht aus, als wäre sie direkt aus einem der vielen animierten Filme von Barbie herausgezogen worden und verfügt sogar über ein paar knallpinke Rasenflamingos.

Ganz im Stil von Barbie hat das luxuriöse Haus einen Pool im Vorgarten. Barbie besitzt ihren eigenen Privatstrand mit einer Vielzahl von pinkfarbenen Liegestühlen ausgestattet, die bereit für eine spontane Schwimmparty sind. Und es fehlt eigentlich nur noch das Cabrio. Ich glaube ich muss mir jetzt Sin City ansehen um meine Augen wieder zu beruhigen.

Fans des Barbie-Films und von Animal Crossing äußerten schnell ihre Wertschätzung für das Barbie Traumhaus der Userin und verglichen ihre Arbeit mit der eines professionellen Innenarchitekten. Ein anderer Benutzer sagte, dass das hübsche, in Pink gehaltene Haus der perfekte Ort für eine Girls-Night sei. 19netta erklärte, dass der Bau durch das Happy Homes Paradise-DLC ermöglicht wurde und durch Verwendung des “Pop”-Filters der im Spiel integrierten Kamera.

Animal Crossing: New Horizons behält auch drei Jahre nach seinem Debüt seine unglaubliche Beliebtheit bei. Tatsächlich hält das Spiel derzeit den Titel des zweitbestverkauften Nintendo Switch-Spiels, gleich hinter Mario Kart 8 Deluxe. Durch das Teilen ihrer einzigartigen und einfallsreichen Kreationen hat die aktive Online-Community von Animal Crossing zweifellos maßgeblich zum lang anhaltenden Erfolg des Videospiels beigetragen.

Animal Crossing: New Horizons ist derzeit für die Nintendo Switch erhältlich.