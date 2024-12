Animal Crossing: Pocket Camp Complete veröffentlicht

Heute ist ein schöner Tag für Nintendo-Fans, denn das lang ersehnte Animal Crossing: Pocket Camp Complete ist jetzt für Mobilgeräte verfügbar. Diese erweiterte Version verspricht laut Nintendo ein reichhaltigeres und immersives Spielerlebnis und baut auf dem Erfolg der ursprünglichen Pocket-Camp-Veröffentlichung auf. Eines der Merkmale des Titels ist das erweiterte Gameplay. Spieler können jetzt eine Vielzahl neuer Aktivitäten und Interaktionen mit ihren Lieblingscharakteren aus dem Animal-Crossing-Universum starten. Egal ob Angeln, das Sammeln von Insekten oder das Basteln von Möbeln und Dekorationen zur Personalisierung des eigenen Camps.

Zusätzlich zu den beliebten Aktivitäten aus der vorherigen Version bringt die Complete-Edition neue Minispiele und saisonale Events, die dafür sorgen, dass es regelmäßiger etwas Spaßiges und Abwechslungsreiches zu tun gibt. Diese Events sollen das Spiel laut den Entwicklern auch frisch und aufregend halten und bieten den Spielern neue Herausforderungen und Belohnungen. Animal Crossing: Pocket Camp Complete bringt auch eine Vielzahl neuer Charaktere ins Camp. Fans können sich darauf freuen, neue tierische Freunde kennenzulernen, die alle eigene Persönlichkeiten und Geschichten mitbringen. Neben diesen neuen Charakteren wurden viele neue Gegenstände und Anpassungsoptionen hinzugefügt, die es den Spielern ermöglichen, ihre Kreativität und ihren Stil noch mehr auszudrücken.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete is now available!

The introductory price is $9.99 USD / €9.99 EUR until January 31.

We are thrilled to welcome both returning and new players to the campsite!✨

App Store https://t.co/VqFddu25r9

Google Play https://t.co/lGHUCOMqm8… pic.twitter.com/n6YaBWVbLl

— Animal Crossing: Pocket Camp Complete (@Pocket_Camp) December 2, 2024