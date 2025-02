Animal Crossing: Patent deutet auf neuen Teil hin

Ein kürzlich veröffentlichtes Patent deutet darauf hin, dass Nintendo an einem neuen Feature für das kommende Animal Crossing-Spiel arbeitet. Während der COVID-19-Pandemie erlangte Animal Crossing, eines der beliebtesten Nintendo-Spiele, mit der Veröffentlichung von New Horizons große Beliebtheit. Nach fünf Jahren seit dem Release von New Horizons und angesichts einer neuen Nintendo-Konsole, die bald erscheint, stehen wahrscheinlich bald Neuigkeiten zum nächsten Spiel der Serie an.

Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung hat Nintendo noch kein neues Spiel angekündigt und hat sich über die Pläne für die Switch 2 weitgehend bedeckt gehalten. Lediglich ein neues Mario Kart wurde bisher bestätigt. In den nächsten Monaten wird Nintendo mehr über die Switch 2 enthüllen. Ein aktuelles Patent des Unternehmens könnte jedoch bereits Hinweise auf ein zukünftiges Animal Crossing-Spiel geben. Nintendo hat ein Patent für eine spielbasierte Zeitung angemeldet, deren Beispielbild eindeutig auf die Reihe verweist.

Wird es ein neues Animal Crossing für die Switch 2 geben?

Diese Inselzeitung enthält Schlagzeilen, die über eine bevorstehende Halloween-Party informieren und Ereignisse der letzten Wochen im Spiel zusammenfassen. Dazu gehören das Erscheinen von Sternschnuppen, das Fangen von Insekten, der Abschluss eines Bastelprojekts, der Bau des Museums und vieles mehr. Das Patent, das 2024 angemeldet und 2025 veröffentlicht wurde, scheint sich speziell auf New Horizons zu beziehen. Es ist möglich, dass Nintendo dieses Zeitungsfeature für das neue Animal Crossing-Spiel auf der Nintendo Switch 2 nutzen möchte.

Ebenso könnte es aber auch in einem anderen Spiel zum Einsatz kommen, wobei Animal Crossing nur als Beispiel dient. Unternehmen melden häufig Patente an, die nie tatsächlich genutzt werden. Fans sollten dies bedenken, bevor sie sich zu sehr auf ein neues Feature freuen. New Horizons war ein großer Verkaufserfolg und wird immer noch von vielen Spielern täglich gespielt, weshalb die Frage nach einem neuen Teil auf der Switch 2 eher ein „Wann“ als ein „Ob“ ist.

Quelle: Gamerant