Animal Crossing: New Horizons – Fan erstellt Bowser’s Castle im Spiel

Animal Crossing: New Horizons hat schon viele Fans dazu inspiriert ikonische Orte aus Nintendo-Spielen nachzustellen. Seit seinem Release im März 2020 sind uns da schon einige interessante Inseln untergekommen. Seit letztem Jahr ist AC: New Horizons für die Nintendo Switch eines der am schnellsten verkauften Spiele geworden. Da der aktuelle Animal Crossing-Titel viel mehr Anpassungsmöglichkeiten als seine Vorgänger bietet, haben die Spieler diese voll ausgeschöpft. Nun bekommt auch Bowser’s Castle seinen Auftritt im Spiel.

AC: New Horizons hatte – im Nachhinein betrachtet – einen “perfekten Release-Termin” gewählt. Am 20. März 2020 für die Nintendo Switch veröffentlicht war der Zeitpunkt als weltweit die ersten Lockdowns weltweit ausgerufen wurden. Viele Menschen mussten daher zuhause bleiben. Nachdem Netflix und Co rauf und runter geschaut wurden auch viele erstmals Videospieler. Die Nintendo Switch scheint der perfekte Einstieg für viele gewesen zu sein, samt Animal Crossing: New Horizons. Ein “kreatives Ventil”, wenn man sonst nicht viel machen kann.

Animal Crossing: New Horizons – Spieler verwandelt Insel in Bowser’s Castle

BookwormACNH hat auf Reddit seine Insel Bowser’s Castle vorgestellt und verwendete dafür eine Vielzahl von Super Mario-Requisiten, die verfügbar sind. Das Spiel hat Anfang des Jahres ein Bündel an Mario-Artikel im Nook Shop bekommen, damit Fans ihre Inseln vollständig in Super Mario-bezogene Inseln zu verwandeln. Das Schloss von BookwormACNH bietet natürlich viel davon, sowie auch Feuerblumen am Eingang.

Selbst der Charakter sieht als als wäre es Super Mario.

AC: Horizons hat seit seinem Release unzählige Updates erhalten, mit vielen neuen Inhalten. Die letzten Monate waren etwas dürftig, was neue Gegenstände anbelangt. Es gibt möglicherweise Pläne von Nintendo das Spiel in Zukunft zu erweitern. Die Fans würden es dem Traditionsunternehmen aus Japan danken.

Animal Crossing: New Horizons ist für die Nintendo Switch aktuell verfügbar.