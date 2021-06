Amazon Prime im Juni: Das sind die Film- und Serienhighlights

Amazon Prime Video - (C) Amazon

Nachdem wir bereits beleuchtet haben, welche Film- und Serienhighlights der Juni auf Netflix zu bieten hat und auch Disney+ mit seinem Angebot überzeugen konnte, fehlt jetzt nur noch der Dritte im Bunde. Ob Amazon Prime Video mit der Konkurrenz mithalten kann, müsst ihr selbst bestimmen. Aber eins kann man schon sagen: Fans von Action, tiefgreifenden Charakterstudien und Detektivabenteuern werden wieder auf ihre Kosten kommen.

Solos – Staffel 1

Den Anfang macht die Amazon Original Serie Solos. In der Anthologie soll jeder Folge die herzzerreißenden, urkomischen, aber auch wundersamen Wahrheiten über das Menschsein beleuchten. Jede Folge bietet dabei eine andere Perspektive. Unterschiedlichste Charaktere erzählen von der Zukunft, der Gegenwart und allen besonderen menschlichen Erfahrungen dazwischen.

Der Cast umfasst dabei Oscar-PreißträgerInnen wie Morgan Freeman, Anne Hathaway und Helen Mirren. Ob die Serie hält was sie verspricht, kann sich ab dem 25. Juni auf Amazon Prime zeigen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bosch – Staffel 7

,,Jeder zählt, oder keiner zählt“ heißt es ab dem 25. Juni ein letztes Mal, wenn Bosch in die siebte und finale Runde geht. Basierend auf Michael Connellys Bestseller-Roman The Burning Room (2014) und einem realen Brandstiftungsfall, versucht der namensgebende Detektiv Harry Bosch diesmal den Mörder eines 10-Jährigen Mädchens zu finden.

Doch von politischen Intrigen und machtvollen Kräfte wollen nicht, dass er die Wahrheit erfährt. Und ein letztes Mal muss der alternde Detektiv herausfinden, wie weit er bereit ist zu gehen, um den Fall aufzulösen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dom – Staffel 1

Von realen Ereignissen inspiriert, verfrachtet euch das achtteilige True-Crime-Drama Dom in die brasilianische Hauptstadt Rio de Janeiro. Die Serie handelt dabei von einem Vater und seinem Sohn, die im brutalen Drogenkrieg der Stadt auf unterschiedlichen Seiten stehen.

Dom ist ab dem 4. Juni auf Amazon Prime exklusiv verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Amazon Prime Highlights im Juni

Die internationale Erfolgsserie The Masked Singer startet als Amazon Original nun auch in Japan und ist schon bald auf dem Streaming-Service verfügbar. In der beliebten Wettbewerbsshow messen sich in auffallenden Kostümen verkleidete SängerInnen, die vor einer prominenten Jury ihre wahre Identität verstecken müssen. Jene wiederum muss die bekannten SängerInnen hinter der Maske erraten.

Der Juni auf Amazon Prime bietet also auch wieder ein sehr unterschiedliches Angebot, bei dem vermutlich für jeden etwas dabei ist.