Alle Waffen in Battlefield 6 zum Start

Der neueste Ableger der Battlefield-Reihe legt den Fokus auf moderne und futuristische Kriegsführung, was sich in der Auswahl der verfügbaren Schusswaffen widerspiegelt. Obwohl in den kommenden Saisons mit weiteren Waffen zu rechnen ist, bietet das Start-Arsenal bereits genug Tiefe, um sich in den riesigen Schlachten von Battlefield 6 zu behaupten.

Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung aller Waffen, geordnet nach ihrem Waffentyp, ihrer Rolle auf dem Schlachtfeld und ihrer Stärke in verschiedenen Gefechtsszenarien.

Sturmgewehre

Sturmgewehre sind die vielseitigsten Waffen im Spiel und bieten eine hervorragende Balance aus Reichweite, Feuerrate und Schaden. Sie sind ideal für die meisten Kampfszenarien, insbesondere im Nah- und mittleren Bereich.

Verfügbare Sturmgewehre (8):

M433

B36A4

SOR-556 MK2

AK4D

TR-7

KORD 6P67

NVO-228E

L85A3

Das M433 gilt bereits als eine der besten Allzweckwaffen zum Start des Spiels.

Karabiner

Karabiner stellen eine effektive Mischung aus Sturmgewehr und MP dar. Sie kombinieren die höhere Feuerrate und Mobilität von MPs mit der besseren Reichweite und Genauigkeit von Sturmgewehren, was sie besonders effektiv auf kurzen bis mittleren Distanzen macht.

Verfügbare Karabiner (7):

M4A1

M277

AK-205

M417A2

GRT-BC

QBZ-192

SG 553R

Maschinenpistolen (SMGs)

Maschinenpistolen (Sub Machine Guns, MPs) sind die erste Wahl in Battlefield 6 für den Nahkampf. Ihre hohe Mobilität und schnelle Feuerrate erlauben es Spielern, Feinde im Nahbereich schnell zu überwältigen. Dies geht zulasten der effektiven Reichweite und Genauigkeit auf größere Distanzen.

Verfügbare MPs (8):

SGX

PW5A3

PW7A2

UMG-40

USG-90 (bekannt als P90 in anderen Titeln)

KV9

SCW-10

SL9

Leichte Maschinengewehre

Leichte Maschinengewehre (LMGs) sind ideal, um Sperrfeuer zu legen oder Ziele defensiv zu halten. Sie zeichnen sich durch hohen Schaden auf Distanz aus, sind aber aufgrund ihres Gewichts weniger mobil und haben längere Nachladezeiten. Sie eignen sich perfekt für Spieler, die stationär an einem Punkt verharren und das Team unterstützen möchten.

Verfügbare LMGs (8):

L110

DRS-IAR

M60

RPKM

M123K

M250

KTS100 MK8

M240L

Designated Marksman Rifles

DMRs stellen eine Mittelklasse zwischen Sturmgewehren und Scharfschützengewehren dar. Sie bieten eine verbesserte Reichweite und höheren Schaden als Sturmgewehre, erreichen aber nicht die extreme Weitreichweite eines Snipers. Sie sind die ideale Wahl für aggressive Spieler, die aus der Ferne kämpfen, aber mobil bleiben möchten.

Verfügbare DMRs (4):

M39 EMR

LMR27

SVK-8.6

SVDM

Scharfschützengewehre

Scharfschützengewehre sind die Spezialwaffen in Battlefield 6 für extreme Distanzen. Sie bieten maximale Reichweite und Feuerkraft, sind aber relativ schwerfällig und erfordern Präzision. Sie sind das „Go-to“ für alle Spieler, die ihre Gegner aus der sicheren Entfernung ausschalten wollen.

Verfügbare Scharfschützengewehre (3):

M2010 ESR

SV-98

PSR

Schrotflinten (Shotguns)

Schrotflinten sind die kompromisslosesten Waffen auf kurze Distanz. Sie liefern verheerenden Schaden im absoluten Nahbereich, aber ihre Reichweite ist minimal und ihre Nachladezeiten können lang sein. Sie eignen sich nur für Spieler, die sich direkt in den Feind stürzen und jeden Schuss sitzen lassen.

Verfügbare Schrotflinten (3):

M87A1

M1014

18.5KS-K

Pistolen / Sekundärwaffen

Pistolen dienen als zuverlässige Sekundärwaffen, wenn die Hauptwaffe keine Munition mehr hat oder in kritischen Momenten schnell gewechselt werden muss. Obwohl sie selten als primäre Tötungswerkzeuge dienen, sind sie ein unverzichtbares Backup-Tool.

Verfügbare Pistolen (4):

P18

ES 5.7

M45A1

M44

Insgesamt bietet Battlefield 6 den Spielern zum Start eine solide Auswahl von 45 Waffen über alle acht Kategorien hinweg. Diese Basis wird in den kommenden Monaten durch Post-Launch-Inhalte erweitert, was die Langzeitmotivation für die Spieler sicherstellt. Wer an der Spitze der Rangliste stehen möchte, sollte das Start-Arsenal genau studieren und die Waffen finden, die am besten zum eigenen Spielstil passen.

