Battlefield 6 Download-Größe bestätigt: So viel Speicher brauchst du wirklich
Battlefield 6 Download-Größe: 75,97 GB auf PC bestätigt. Aufteilung nach Spielanteilen, Preload-Termin und Tipps zum Speicherplatz.
Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Gute Nachrichten für deine SSD: Die Battlefield 6 Download-Größe fällt kleiner aus als erwartet. Trotz großer Maps, Zerstörung und HD-Assets bleibt der Gesamtumfang überschaubar.
Auf dem PC liegt die Battlefield 6 Download-Größe bei 75,97 GB. Das setzt sich aus dem Basisspiel und optionalen Paketen für Single- und Multiplayer zusammen. Du kannst also gezielt nur das laden, was du wirklich spielst.
Werbung
Release & Preload
- Preload: Freitag, 3. Oktober 2025
- Launch: Freitag, 10. Oktober 2025
PC: Aufteilung der Download-Größe
|Bestandteil
|Größe
|Basisspiel
|48,88 GB
|Multiplayer-Pack
|5 GB
|Multiplayer HD-Pack
|423 MB
|Singleplayer-Pack
|15 GB
|Singleplayer HD-Pack
|7 GB
|Gesamt (PC)
|75,97 GB
Einordnung:
- Singleplayer gesamt: ~22 GB (15 GB + 7 GB HD)
- Multiplayer gesamt: ~5,4 GB (5 GB + 423 MB HD)
Plattformen im Überblick
|Plattform
|Download-Größe
|Status
|PC
|75,97 GB
|bestätigt
|PS5
|tbd
|noch nicht bestätigt
|Xbox Series X/S
|tbd
|noch nicht bestätigt
AAA-Shooter sprengen oft die 100-GB-Marke. Die Battlefield 6 Download-Größe bleibt darunter – ein Zeichen für saubere Optimierung. Zum Vergleich: Aktuelle Call of Duty-Teile liegen häufig klar über 100 GB. Für dich heißt das: weniger Aufräumen, schneller startklar.
Tipps für deinen Download
- Nur das Nötige laden: Wenn du erstmal nur MP spielst, sparst du dir Singleplayer + HD-Pack.
- Platzpuffer einplanen: 10–15 % frei lassen, damit Patches reibungslos installieren.
- HD-Packs abwägen: Lohnend auf hochauflösenden Displays, optional auf 1080p.
Die Battlefield 6 Download-Größe ist angenehm moderat – und dank modularer Pakete flexibel. Lade erst das, was du brauchst, und erweitere später um Singleplayer oder HD-Texturen. So bist du schnell im Match und hältst deine SSD schlank.
Werbung
Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!
Feedback melden
Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.