Battlefield 6 Download-Größe bestätigt: So viel Speicher brauchst du wirklich

Gute Nachrichten für deine SSD: Die Battlefield 6 Download-Größe fällt kleiner aus als erwartet. Trotz großer Maps, Zerstörung und HD-Assets bleibt der Gesamtumfang überschaubar.

Auf dem PC liegt die Battlefield 6 Download-Größe bei 75,97 GB. Das setzt sich aus dem Basisspiel und optionalen Paketen für Single- und Multiplayer zusammen. Du kannst also gezielt nur das laden, was du wirklich spielst.

Release & Preload

Preload: Freitag, 3. Oktober 2025

Freitag, Launch: Freitag, 10. Oktober 2025

PC: Aufteilung der Download-Größe

Bestandteil Größe Basisspiel 48,88 GB Multiplayer-Pack 5 GB Multiplayer HD-Pack 423 MB Singleplayer-Pack 15 GB Singleplayer HD-Pack 7 GB Gesamt (PC) 75,97 GB

Einordnung:

Singleplayer gesamt: ~ 22 GB (15 GB + 7 GB HD)

~ (15 GB + 7 GB HD) Multiplayer gesamt: ~5,4 GB (5 GB + 423 MB HD)

Plattformen im Überblick

Plattform Download-Größe Status PC 75,97 GB bestätigt PS5 tbd noch nicht bestätigt Xbox Series X/S tbd noch nicht bestätigt

AAA-Shooter sprengen oft die 100-GB-Marke. Die Battlefield 6 Download-Größe bleibt darunter – ein Zeichen für saubere Optimierung. Zum Vergleich: Aktuelle Call of Duty-Teile liegen häufig klar über 100 GB. Für dich heißt das: weniger Aufräumen, schneller startklar.

Tipps für deinen Download

Nur das Nötige laden: Wenn du erstmal nur MP spielst, sparst du dir Singleplayer + HD-Pack.

Wenn du erstmal nur MP spielst, sparst du dir Singleplayer + HD-Pack. Platzpuffer einplanen: 10–15 % frei lassen, damit Patches reibungslos installieren.

10–15 % frei lassen, damit Patches reibungslos installieren. HD-Packs abwägen: Lohnend auf hochauflösenden Displays, optional auf 1080p.

Die Battlefield 6 Download-Größe ist angenehm moderat – und dank modularer Pakete flexibel. Lade erst das, was du brauchst, und erweitere später um Singleplayer oder HD-Texturen. So bist du schnell im Match und hältst deine SSD schlank.

