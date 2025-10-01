DailyGame
Alle Details zur PC-Version

Battlefield 6 Download-Größe bestätigt: So viel Speicher brauchst du wirklich

Battlefield 6 Download-Größe: 75,97 GB auf PC bestätigt. Aufteilung nach Spielanteilen, Preload-Termin und Tipps zum Speicherplatz.

Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Gute Nachrichten für deine SSD: Die Battlefield 6 Download-Größe fällt kleiner aus als erwartet. Trotz großer Maps, Zerstörung und HD-Assets bleibt der Gesamtumfang überschaubar.

Auf dem PC liegt die Battlefield 6 Download-Größe bei 75,97 GB. Das setzt sich aus dem Basisspiel und optionalen Paketen für Single- und Multiplayer zusammen. Du kannst also gezielt nur das laden, was du wirklich spielst.

Release & Preload

  • Preload: Freitag, 3. Oktober 2025
  • Launch: Freitag, 10. Oktober 2025

PC: Aufteilung der Download-Größe

Bestandteil Größe
Basisspiel 48,88 GB
Multiplayer-Pack 5 GB
Multiplayer HD-Pack 423 MB
Singleplayer-Pack 15 GB
Singleplayer HD-Pack 7 GB
Gesamt (PC) 75,97 GB

Einordnung:

  • Singleplayer gesamt: ~22 GB (15 GB + 7 GB HD)
  • Multiplayer gesamt: ~5,4 GB (5 GB + 423 MB HD)

Plattformen im Überblick

Plattform Download-Größe Status
PC 75,97 GB bestätigt
PS5 tbd noch nicht bestätigt
Xbox Series X/S tbd noch nicht bestätigt

AAA-Shooter sprengen oft die 100-GB-Marke. Die Battlefield 6 Download-Größe bleibt darunter – ein Zeichen für saubere Optimierung. Zum Vergleich: Aktuelle Call of Duty-Teile liegen häufig klar über 100 GB. Für dich heißt das: weniger Aufräumen, schneller startklar.

Tipps für deinen Download

  • Nur das Nötige laden: Wenn du erstmal nur MP spielst, sparst du dir Singleplayer + HD-Pack.
  • Platzpuffer einplanen: 10–15 % frei lassen, damit Patches reibungslos installieren.
  • HD-Packs abwägen: Lohnend auf hochauflösenden Displays, optional auf 1080p.

Die Battlefield 6 Download-Größe ist angenehm moderat – und dank modularer Pakete flexibel. Lade erst das, was du brauchst, und erweitere später um Singleplayer oder HD-Texturen. So bist du schnell im Match und hältst deine SSD schlank.

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

