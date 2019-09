Alan Wake könnte ein Remaster erhalten

Alan Wake - (C) Remedy

Ein mögliches Remake der Alan Wake-Serie, das der Realität nur wenige Zentimeter näher kommt, da immer mehr Hinweise auftauchen. Kürzlich hat der Entwickler Remedy Entertainment endlich die Veröffentlichungsrechte für das Spiel von Microsoft zurückerhalten, was an sich schon ein langer Prozess war. Nachdem die Rechte auf Remedy zurückgegangen sind, fragen sich die Fans, was der nächste Schritt sein könnte.

Die Antwort erscheint in einem neuen Gerücht, das auf ein Remaster für die PlayStation 4, Xbox One und den Nintendo Switch hinweist. Die Idee stammt von Doctre81, dem Ersteller von YouTube-Inhalten, der seine Ideen zur Möglichkeit eines Remasters vorstellt. Insbesondere konzentriert er sich auf eine LinkedIn-Seite eines Mitarbeiters, der für das Studio Virtuous arbeitet. Dieser Mitarbeiter behauptet, an einem Remake eines AAA-Action-Abenteuerspiels für Dritte zu arbeiten.

Dies ist ein großer Tipp für diejenigen, die mit dem Studio vertraut sind. Virtuous hat an verschiedenen anderen Remastern von Action-Adventure-Spielen gearbeitet, darunter The Last of Us: Remastered, Uncharted: The Nathan Drake-Collection, Final Fantasy X / X-2 HD-Remaster, Assassins Creed: The Ezio-Collection und Dark Souls Remastered. Wir können nicht ausschließen, dass das Studio einfach an einem weiteren Remaster eines anderen Spiels arbeitet, aber wir müssen erkennen, dass Remedy lange und hart gearbeitet hat, um die Rechte an Alan Wake zu erlangen, und jetzt, wo sie sie haben, scheint es keinen Grund zum Warten zu geben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir anstelle eines Remasters eine Fortsetzung der Serie sehen. Quantum Break-Direktor Mikeal Kasurinen, der ein Konzeptdesigner für Alan Wake war, sprach darüber, was vor Remedy liegen könnte, wenn er die Rechte wiedererlangt:

„Wir besitzen also die Alan Wake-Marke, ja. Ich möchte nur gleich sagen, dass es uns sehr am Herzen liegt. Wir alle lieben Alan Wake bei Remedy und ich denke, wir alle möchten ein neues Alan Wake-Spiel sehen.“

Vor diesem Hintergrund bietet es Vorteile, zuerst ein Remastering über eine Fortsetzung anzubieten. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass seit der Veröffentlichung von Alan Wake im Jahr 2010 fast ein Jahrzehnt vergangen ist. Die geplante Fortsetzung wurde abgesagt, aber die Grundlagen dieser kurzen Entwicklung wurden zu Quantum Break. American Nightmare hingegen gilt als Ausgründung. Da so viel Zeit vergangen ist, könnte ein Remaster auf alle wichtigen Konsolen dazu dienen, das Interesse an der Franchise zu stärken und den Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel zum ersten Mal zu erleben.

Für jene die den Titel nicht so gut kennen. Alan Wake wird das Spiel größtenteils als gut geschriebener Psychothriller angesehen. Zuerst mag man denken, dass es in das Genre des Überlebens-Horrors fällt, aber das ist nicht ganz richtig. Feinde werden “Taken” genannt und zeichnen sich durch ihr schattiges Aussehen aus.

Im Moment haben wir nur Spekulationen, aber angesichts der Zeit, in der Remedy versucht hat, die Kontrolle über das Franchise zu übernehmen, müssen wir bald eine Ankündigung sehen. Entweder ein Remaster oder eine Fortsetzung wäre eine willkommene Neuigkeit.

Quelle: Gamerevolution.com