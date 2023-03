Pokémon Fakten

Kannst du dir vorstellen, dass Dreiviertel aller Spiele eines Franchise plötzlich und auf einmal verschwinden? Nun, mit dem 27. März 2023 ist es soweit im Pokémon-Franchise. Nintendo schließt die Stores von Wii U und 3DS mit Ende des Monats und begrabt damit auch 75% aller Pokémon-Spiele. Zumindest vorübergehend.

Was bleibt übrig? Mit der Schließung der beiden Nintendo Stores gibt es nur noch die Switch-Spiele des Pokémon-Franchise. Alle anderen sind beinahe weg. Außer jene in den Retro-Konsolenbibliotheken von Nintendo Switch, wie Pokémon Stadium. Natürlich werden auch Pokémon Go und Unite weiter verfügbar sein.

Phil Salvador hat auf Twitter ein Tortendiagram geteilt, dass die Sache ins Bild rückt. So werden nur noch ein Drittel der bisher 88 veröffentlichten Spiele des Franchises zum Kauf oder Spielen verfügbar sein. Bisher sind 41% der veröffentlichten Spiele nicht mehr verfügbar.

Salvador sagt es, wie es ist in seinem Tweet: “74% aller in den USA veröffentlichten Pokémon-Spiele werden in keiner Form kommerziell erhältlich sein, sobald Nintendo die eShops für 3DS und Wii U im nächsten Monat schließt.”

Here's the data if you want to see it! Game list is taken from Bulbapedia. Quick correction to the graph, there's 88 games here, not 89 pic.twitter.com/u1kIhfqJ1D

— Phil Salvador (@itstheshadsy) February 27, 2023