Zelda: Tears of the Kingdom – Hauptquest-Bug bekommt Update

Der frustrierende Hauptquest-Bug wird mit dem neuesten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Patch behoben!

Nintendo hat 6 Jahre am Gameplay gearbeitet und bietet damit eine unglaublich große Spielewelt. - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Nach dem Launch von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo die ersten Post-Launch-Patchnotizen veröffentlicht. Das neue Update behebt endlich einen Bug in der Hauptquest, der einige Spieler daran hinderte, in der Geschichte voranzukommen. Durch das Herunterladen des Patches können diese Spieler die Mission nun endlich abschließen!

Wenn du zu den glücklichen Spielern gehörst, die das Spiel ohne Probleme bisher gemeistert hast, kannst du bereits damit beschäftigt sein, die 15 Skyview Tower-Standorte und Schreinstandorte zu finden, um Tears of the Kingdom komplett abzuschließen. Dennoch empfehlen wir dir, einen Blick auf die weiteren Änderungen zu werfen, die mit dem neuesten Update eingeführt wurden, damit du weißt, was dich nach der Installation des Updates erwartet.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Update – Patch-Version 1.1.1

Die Patchnotizen für Tears of the Kingdom v1.1.1 sind ähnlich wie das Day-One-Update, es gibt nur wenige Korrekturen. Eine der wichtigsten Korrekturen betrifft den Quest-Bug “Eine verschlossene Tür”, der nun behoben wurde. Spieler konnten diese Hauptquest manchmal nicht abschließen, selbst wenn sie die erforderlichen Bedingungen erfüllten. Durch das Herunterladen der Update-Daten können Spieler nun die Quest erfolgreich abschließen.

Patch-Notizen von Nintendo

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler manchmal die Hauptquest “Die verschlossene Tür” nicht abschließen konnten, obwohl sie die Quest-Bedingungen erfüllten. Das Herunterladen der Update-Daten ermöglicht nun den Abschluss der Quest.

Mehrere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Neben der Korrektur der Hauptquest enthält dieser Patch auch nicht näher spezifizierte Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen. Dadurch können Spieler ein flüssigeres Spielerlebnis genießen und werden weniger von technischen Problemen gestört. Das Finden aller stabilen Standorte und Großen Feen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sollte nun einfacher sein.

Nintendo setzt sich weiterhin dafür ein, das Spielerlebnis zu verbessern und auf das Feedback der Spieler einzugehen. Die Veröffentlichung dieses Patches zeigt, dass sie daran interessiert sind, Bugs (Fehler) zu beheben und das Spiel zu optimieren. Spieler können sich auf zukünftige Updates freuen, die weitere Verbesserungen und möglicherweise sogar neue Inhalte bringen könnten.

Lade dir jetzt das neueste Update herunter, damit du dir den Bug ersparst, solltest du noch nicht soweit sein.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt für Nintendo Switch erhältlich. Bereits in den ersten 3 Tagen verkaufte es sich weltweit mehr als 10 Millionen mal. Erst kürzlich äußersten sich die Entwickler zum neuen Design von Ganondorf.