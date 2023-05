Zelda: Tears of the Kingdom – Ganondorfs Design soll cool und eindrucksvoll sein

Er ist ein entscheidender, integraler Charakter.

Als Nintendo mit den Look von Ganondorf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vorgestellt hat, waren die Fans nicht nur glücklich über den Umstand, dass Link wieder seinem Erzfeind begegnen wird, sondern auch, dass das neue Design sehr gelungen ist. Die Macher haben nun etwas über den Entstehungsprozess preisgegeben.

Die Ursprünge des neuen Designs

Wie es zu dem neuen Design kam hat der Director Hidemaro Fujibayashi kürzlich offenbart. Die Aufgabe wurde nämlich Satoru Takizawa zugeteilt. Seines Zeichens ein großer Ganondorf Fan, welcher schon an The Legend of Zelda: The Twilight Princess mitgearbeitet hat.

So wichtig wie Link

Fujibayashis einzige Bitte war, dass man einen sehr coolen und sehr eindrucksvollen Dämonenkönig macht. Denn Ganondorf ist ein sehr wichtiger Charakter, welcher auf dem selben Level wie der Protagonist Link steht. Aufgrund des Designers, welcher schon in der Vergangenheit an Ganondorf beteiligt war, weiß wie Ganondorf aussehen muss, damit er dem entspricht was das Team erwartet.

Full Ganon

Der Designer hat trotz der Liebe, welche er in viele Entwürfe der Vergangenheit gesteckt hat, Designs davon nicht verwenden dürfen. Diesmal soll aber Ganon genau so sein wie er ist. Denn das Rampenlicht ist dieses Mal voll und ganz auf ihn gerichtet. Er ist ein entscheidender, integraler Charakter. Fujibayashis Bitte löste ein Funkeln in den Augen des Designers aus. Ab dem Moment, waren sich alle sicher, dass nun etwas großartiges entstehen wird.

Der neue Look von Ganondorf ist sehr interessant gestaltet. Er ist gut gekleidet, trägt Schmuck, Tätowierungen zieren seinen muskulösen Körper und die Haare sind länger und wilder denn je. Der Dämonenkönig wirkt eher cool, als böse.

Mögliche Persönlichkeitsentwicklung von Ganondorf

Vielleicht sehen wir künftig auch noch andere Seiten von Ganondorf. Der Produzent Eiji Aonuma meinte, dass Ganondorf sich auch künftig leicht eine Charakterentwicklung durchmachen könnte, was auch eine Veränderung seiner Persönlichkeit zur Folge hat. Dies gelte aber für zukünftige The Legend of Zelda Abenteuer.

