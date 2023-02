Zelda: Tears of the Kingdom – Das größte First-Party-Nintendo-Switch-Spiel aller Zeiten

Die Dateigröße von The Legend of Zelda: Breath of the Wild legt nahe, dass es das bisher größte Nintendo Switch-Spiel wird, dass wir gesehen haben.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

Nintendo Switch Fakten

Das größte First-Party-Spiel, dass jemals gemacht wurde scheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu werden. Zumindest was die Dateigröße angeht, denn diese ist für Nintendo Switch-Verhältnisse ordentlich!

Der Nintendo eShop enthüllte die Dateigröße für Tears of the Kingdom, nachdem die Vorbestellung gestartet wurde. Die Gesamtdateigröße beträgt 18,2 GB. Damit “schlägt” das neue Zelda-Spiel das vorherige Zelda-Spiel. Breath of the Wild war bisher das größte Spiel von Nintendo mit einem Download von 14,4 GB, wer sich nicht die physische Version geholt hat.

Zelda: Tears of the Kingdom weit größer als andere Switch-Spiele

Breath of the Wild gehörte bisher zum größten First-Party-Spiel mit 14,4 GB. Dahinter folgen andere Titel, die von Nintendo selbst herausgegeben wurden:

Xenoblade Chronicles 3 – 14 GB

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 13,7 GB

Fire Emblem Engage – 13,4 GB

Xenoblade Chronicles 2 – 13,2 GB

Andere Nintendo Switch-Spiele deutlich größer

Dritthersteller-Spiele können wesentlich größer ausfallen. So ist Tears of the Kingdom trotzdem noch immer klein, von seiner Dateigröße, gegenüber einem NBA 2K23. Die Nintendo Switch-Version des Spiels “wiegt” satte 53,7 GB. Auch The Witcher 3: Complete Edition ist mit 31,5 GB um einiges größer, als das kommende Abenteuer von Link. Die wohl größte Überraschung für The Legend of Zelda-Fans wäre ohnehin, dass man endlich auch als Zelda spielen könnte. Es gibt Hinweise von Nintendo, dass dieser “Fanwunsch” endlich in Erfüllung geht.

Erst vergangenen Mittwoch zeigte Nintendo einen neuen Trailer und die Collector’s Edition von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gab die Vorbestellung frei und präsentierte wie die verschiedenen amiibos der Spielserie das Parasegel verändern werden.

Das nächste The Legend of Zelda-Abenteuer startet voraussichtlich am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.