Mehrere Zelda-amiibo werden den Parasegel in Zelda: Tears of the Kingdom ändern

Nintendo hat in einer Direct-Sendung einige der amiibo-Funktionen für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enthüllt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

Nintendo hat mit den amiibos ein interessantes Nebengeschäft aufgebaut, welche durchaus bei limitierter Auflage ziemlich wertvoll werden können. Im kommenden Nintendo-Blockbuster The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werden amiibo wieder eine wichtige Rolle spielen, wie bereits im Vorgänger. Verschiedene amiibos werden spezielle Parasegel-Stoffe hervorbringen. Welche verschiedenen Parasegel wird es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geben? Nintendo bestätigte bereits, dass das Majora's Mask Link-amiibo beim Scanvorgang im Spiel ein Parasegel freischaltet, das wie Majora's Mask selbst aussieht. Twilight Princess-Link mit Pferd bringt wieder ein anderes Design zum Vorschein. WERBUNG The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Das bewirken amiibo-Figuren Natürlich wird es auch für das neue Zelda-Spiel neue amiibo-Figuren geben, darunter Link: Nintendo hat bereits einige Parasegel vorgestellt. Wahrscheinlich wird es nicht bei den vier vorgestellten Modellen bleiben.



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12.Mai 2023 für Switch. Nintendo hat gestern Nacht auch die Collector’s Edition sowie einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel vorgestellt.