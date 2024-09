Zelda: Echoes of Wisdom – Die Größe der Map ist beeindruckend

Die Map von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wurde auf einem offiziellen Preview-Event von Nintendo enthüllt. Sie zeigt einige interessante Orte im Königreich Hyrule. Nach dem Erfolg von Tears of the Kingdom im Jahr 2023 können es die Fans kaum erwarten, in die Welt des kommenden Titels einzutauchen und als Prinzessin Zelda zu spielen. Der 21. Teil von Nintendos Zelda-Hauptreihe ist ähnlich aufgebaut wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening und folgt der titelgebenden Prinzessin als Hauptprotagonistin, die Link und Hyrule mithilfe des Tri-Rods vor Ganon retten muss. Kommendes Game kann bereits vorbestellt werden und Fans können sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Völkern wie den Gerudo, Goronen und Zora freuen.

Game-File-Journalist Stephen Totilo hat auf Nintendos Preview-Event in New York 90 Minuten lang Echoes of Wisdom gespielt, wie er auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Neben dem tollen Leveldesign und den wichtigsten Moves von Prinzessin Zelda gab Totilo der Twitter-Community auch einen Einblick in die Map von Hyrule. Der 40-sekündige Clip zeigte die antike Ästhetik der Karte, ein Stil, der oft mit den Maps der Reihe in Verbindung gebracht wird. Das Video gab auch einen Vorgeschmack auf eine der Hauptquests. Darin wird erklärt, wie Prinzessin Zelda von einem unterirdischen Wasserlauf in eine kleine Höhle gespült wurde. Es ist anzumerken, dass dieser Clip eine unvollständige Version der Spielkarte zeigte.

Folge uns bei Google News

Did anyone want another look at Zelda: Echoes of Wisdom’s map? If so, here you go. pic.twitter.com/sPv3gcubeR — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 10, 2024

Map von Zelda: Echoes of Wisdom während Event angeteast

Der Clip zeigt auch einige interessante Punkte im Königreich, die Zelda-Fans wiedererkennen können. Das Schloss von Hyrule ist wahrscheinlich in der Mitte der Map zu sehen, und das Dorf Kakariko ist im Westen an den Windmühlen zu erkennen. Das riesige Herz im Südosten könnte der Standort des großen Deku-Baumes sein. Dies würde darauf hindeuten, dass es sich bei der Umgebung um die Verlorenen Wälder handelt. Wenn diese Karte der Landschaft in Ocarina of Time ähnelt, müsste das Gebiet der Goronen hinter dem Dorf Kakariko liegen. Außerdem glauben Fans von Echoes of Wisdom, die Lon Lon Ranch im Trailer zum Spiel gesehen zu haben.

Dieser beliebte Ort könnte das Symbol für den Rundgang südwestlich von Schloss Hyrule sein. Neben der Veröffentlichung von Echoes of Wisdom wird der 26. September auch aus anderen Gründen ein denkwürdiger Tag für Zelda-Fans. Neben der Veröffentlichung des Spiels wird Nintendo auch eine Switch Lite mit Zelda-Thema namens Hyrule Edition auf den Markt bringen. Diese Sonderausgabe der Konsole wird mit einem 12-monatigen Nintendo Switch Online Abonnement + Erweiterungspaket ausgeliefert, das Zugang zu vielen Zelda-Klassikern bietet.

Worum geht es im Spiel?

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein bevorstehendes Spiel für die Nintendo Switch, das am 26. September 2024 erscheinen soll12. In diesem Spiel übernimmst du die Kontrolle über Prinzessin Zelda, die das Königreich Hyrule retten muss. Hier geht es zu unserem ausführlichen Übersichts-Artikel über das Game.