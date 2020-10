XIII Remake: Trailer zeigt Waffen und Vorbestellbonus

XIII - (C) Ubisoft

Das Remake zu XIII startet am selben Tag wie die Xbox Series X/S. Der Cel-Shading-Ego-Shooter auf dem Jahr 2003 wird auf PC, PS4, Switch und Xbox One kommen. Eine Next-Gen-Version wurde bisher nicht angekündigt, also kann nur via Abwärtskompatibilität gespielt werden. Nun veröffentlichten die Entwickler einen neuen Waffen-Trailer.

Der neueste XIII-Trailer dreht sich, wie der Name schon sagt, um Waffen. XIII bietet eine breite Palette, mit denen Spieler ihr Arsenal ausbauen können. Das fängt natürlich nicht so an. Wie viele ältere Ego-Shooter beginnen die Spieler mit einfachen Waffen wie der 9-mm-Pistole, bauen sich bis zu einer Doppelrohr-Schrotflinte auf und haben am Ende des Spiels bei Bedarf ein paar Panzerfaust-Raketen zur Hand.

Der XIII-Trailer ist aber auch eine hinterhältige Art, für einen weiteren wichtigen Aspekt der Erfahrung zu werben. Das ist die Vielfalt des Gameplays. XIII ist nicht nur ein weiterer Run- und Gun-Shooter. Es ist ein Spionagespiel im Herzen. Daher müssen die Spieler ihr Arsenal und Inventar so einsetzen, dass es den Umständen jeder Mission entspricht. Manchmal handelt es sich dabei um einen AK-47 und manchmal um einen 9-mm-Schalldämpfer oder eine Armbrust. Es gibt sogar Phasen, in denen es wichtig ist, eine Harpunenpistole zur Hand zu haben.

XIII: Das ist der Vorbesteller-Bonus

Das andere wichtige Detail im Waffen-Trailer von XIII ist der Vorbestellungsbonus des Spiels. Diejenigen, die entweder die Standard- oder die Limited Edition von XIII vorbestellen, erhalten ein DLC-Paket mit einem Paar exklusiver Waffen-Skins. Das Golden Classic Weapon Skins Pack enthält eine Golden Pistol Skin und eine Golden Knife Skin, damit XIII- Spieler stilvoll ausspionieren können. Es scheint, dass der Vorbestellungs-DLC der einzige neue digitale Inhalt ist, der für XIII erstellt wird.

Obwohl es nicht besonders aufschlussreich ist, eignet sich der Trailer auch hervorragend für Fans, um die Grafik des XIII-Remakes mit dem Originalspiel zu vergleichen.

Einer der Gründe, warum das Original mit der Zeit so gut mitgegangen ist, ist seine gut ausgeführte Cel-Shading-Grafik. Der malerische Stil unterschied sich von anderen Ego-Shootern zu dieser Zeit, die sich auf realistischere und fundiertere Bilder setzten. Das XIII- Remake hat einen Teil dieses Cartoon-Stils beibehalten, obwohl es definitiv zugunsten moderner Schattierungs- und Lichteffekte abgeschwächt wurde.

XIII wird am 10. November auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht – ist aber kein Next-Generation-Titel.