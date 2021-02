Xbox Wireless Headset erscheint am 16. März für 99,99 Euro

Xbox Wireless Headset - Screenshot: YouTube Video; (C) Microsoft

Am 16. März erscheint das brandneue Xbox Wireless Headset für Xbox Series X/S, Windows 10 PC und Mobilgeräte. Das Headset verfügt über eine niedrige Latenz, erstklassige Audio- und Sprach-Performance, ein neues Design und verbesserten Tragekomfort.

Das neue Xbox-Zubehör kann im Microsoft Store sowie ausgewählten Einzelhändlern für 99,99 Euro vorbestellt werden.

Xbox Wireless Headset: Das ist alles neu

Das neue Xbox Wireless Headset bietet Spielern Innovationen in Sachen Leistung, Funktionsvielfalt und Qualität, wie Microsoft verspricht. Neben dem frischen Design mit hochwertigen Materialien und zusätzlichem Komfort erwarten Xbox-Spieler folgende neue Features:

Verlustfreies Audio-Signal bei niedriger Latenz

Raumklang über Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X

Dual-Beamforming-Mikrofone für verbesserten Sprach-Chat und unterdrückte Umgebungsgeräusche

Automatische Stummschaltung

Drehrad für Lautstärke sowie Balance zwischen Spiel- und Sprach-Sound

Parallele Verbindung von mehreren Geräten über Xbox Wireless Technologie und Bluetooth

Individualisiertes Nutzererlebnis über die Xbox Zubehör-App

Wie Microsoft betont gab es bisher noch kein solch „feinabgestimmtes und konfigurierbares Hörerlebnis“ bei einem Xbox-Headset. Das verlustfreie Audio-Signal mit niedriger Latenz soll für „außergewöhnliche Klangqualität“ stehen und auch bei hohem Geräuschpegel einen klaren Klang bieten. Das Headset unterstützt Raumklangtechnologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X, mit denen Spieler selbst subtile Geräusche hören können – wie etwa die nahenden Schritte von Gegnern.

“Wir haben viel Zeit in den Audiotestkammern verbracht, um zu charakterisieren und zu verstehen, wie das Headset den Klang in verschiedenen Raumumgebungen wiedergibt. Egal, ob im Wohnzimmer, Spielzimmer oder Studentenwohnheim – wir wollen, dass das Headset für alle Arten von Audio optimal klingt”, so Erik Garcia, Project Architect and Lead auf Xbox.com. “Auf die gleiche Weise hat das Team Gameplay-Szenarien studiert. So gewährleisten wir einen großartig klingenden Sprach-Chat sowie ein empfindliches Mikrofon, das Hintergrundgeräusche unterdrückt.“

Das neue Xbox Wireless Headset erscheint am 16. März für 99,99 Euro und ist ab sofort im Microsoft Store sowie bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellbar.

