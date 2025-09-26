DailyGame
Xbox für unterwegs

Xbox startet Vorbestellungen für die ROG Ally X – Release, Preis und alle Infos

Ab heute kannst du die ROG Xbox Ally X und die ROG Xbox Ally vorbestellen. Der weltweite Release ist am 16. Oktober 2025 - Preise ab 599 €.

Du willst deine Xbox-Bibliothek endlich überall dabeihaben? Microsoft öffnet heute die Vorbestellungen für die ROG Xbox Ally X und die ROG Xbox Ally. Beide Handhelds kombinieren ASUS-Hardware mit Windows 11 und einer Xbox-Oberfläche, damit du deine Spiele, Freunde und Spielstände unterwegs nutzt.

Der weltweite Marktstart ist auf den 16. Oktober 2025 terminiert. Vorbestellungen laufen in 38 Ländern über den Microsoft Store, den ASUS Shop und ausgewählte Händler. Acht weitere Märkte folgen zum Launch-Termin.

Zwei Modelle, zwei Preisstufen

Die ROG Xbox Ally kommt in zwei Konfigurationen, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken: maximale Leistung mit der Ally X oder ein attraktiver Einstieg mit der Ally.

Modell RAM Interner Speicher ERP (USD) Geschätzter Preis (EUR) Verfügbarkeit Vorbestellung
ROG Xbox Ally X 24 GB 1 TB SSD $999.99 (ERP) ca. 899,00 €* Weltweit ab 16.10.2025 Ab heute
ROG Xbox Ally 16 GB 512 GB SSD $599.99 (ERP) ca. 599,00 €* Weltweit ab 16.10.2025 Ab heute

*Geschätzter Ladenpreis. Regionale Preise können abweichen.

Xbox-Erlebnis im Handheld-Format

Beide Geräte booten direkt in eine Xbox-Vollbildoberfläche, optimiert für Windows 11. Dadurch werden Hintergrundprozesse minimiert und mehr Leistung für Spiele reserviert. Mit dem Xbox-Button rufst du die Game Bar auf, um Spiele zu starten, Freunde einzuladen oder Chats zu öffnen.

Ein Highlight: Die Handhelds bündeln deine gesamte Spielebibliothek – ob Xbox, Game Pass, Battle.net oder andere PC-Stores. Dank Controller-inspiriertem Design liegt die Ally-Reihe außerdem besonders angenehm in der Hand.

YouTube-Video
ROG Ally X: Cloud, Remote und Play Anywhere

Microsoft setzt auf Flexibilität. Du kannst:

  • nativ installierte PC-Spiele spielen
  • Remote Play für deine komplette Xbox-Konsolenbibliothek nutzen
  • Xbox Cloud Gaming unterwegs starten

Zusätzlich wird das neue Handheld Compatibility Program eingeführt, das Spiele mit dem Label „Handheld Optimized“ kennzeichnet.

Zubehör zum Launch

Parallel erscheinen praktische Erweiterungen:

  • SanDisk microSD-Karten mit bis zu 2 TB Speicher
  • Seagate FireCuda 530R SSD mit bis zu 4 TB
  • Premium Carrying Case für Schutz unterwegs

Mit der ROG Xbox Ally X und der ROG Xbox Ally steigt Microsoft endgültig in den Handheld-Markt ein. Ab sofort kannst du beide Geräte vorbestellen, bevor sie am 16. Oktober weltweit erscheinen. Für Xbox-Fans, die auch unterwegs nicht auf ihre Spiele verzichten wollen, könnte dies der spannendste Launch des Jahres werden.

Neu für dich!