Dass Microsoft plant, die E3 2019 zum größten E3-Event aller Zeiten zu machen, ist kein Geheimnis. Sie haben kürzlich bestätigt, dass sie bei der Veranstaltung 14 First-Party-Games zeigen werden. Das benötigt natürlich seine Zeit, daher wird die diesjährige Show der Redmonder auch die Längste aller Zeiten werden. Nun gibt ein neuer Bericht einige (mutige) Aussagen darüber, was wir in puncto neuer Xbox-Software erwarten dürfen.

Der Bericht stammt von Brad Sams auf Thurott, einem bekannten Insider, der viele interessante Dinge erwähnt. Zunächst wissen wir, dass Gears 5 auf der Messe sein wird, was Microsoft bereits bestätigt hat. Laut dem Insider wird Microsoft uns den ersten richtigen Blick auf Halo Infinite werfen lassen, den er als Next-Gen-Titel bezeichnet. Das heißt für die nächste Xbox-Konsolen-Generation, die für 2020 erwartet wird. Allerdings wissen wir, dass der Titel von 343 Industries auch für Xbox One kommen wird.

Fable 4, neuer Titel von Team Ninja oder inXile (oder beide)

In dem Bericht wird auch erwähnt, dass Fable 4 eines der Spiele sein könnte, die als nächstes vorgestellt werden – diesbezüglich haben wir gestern berichtet. Noch interessanter ist, dass Microsoft drei neue Spielmarken davor ankündigen wird. Also man geht von „mindestens“ drei aus. Immerhin glaubt man zu wissen das eines der neuen Titel aus dem Haus Team Ninja stammt. Obwohl inXile hätte auch etwas in Arbeit. Darüber kann man natürlich nur weiter spekulieren.

Jede Menge Third-Party-Games mit dabei, weil Sony fehlt



In dem Bericht wird auch erwähnt, dass E3 219 eine hervorragende Präsenz von Drittanbietern aufweisen wird – tatsächlich die größte in der E3-Show von Microsoft. Das macht sofort Sinn: Da Sony nicht auf der E3 vertreten ist, ist Microsoft der einzige Ort, an dem Dritte ihre Produkte präsentieren können (außer denen, die ihre eigenen Konferenzen haben, wie Bethesda, Ubisoft und Square Enix). Cyberpunk 2077 und Borderlands 3 werden wahrscheinlich auf der Messe sein, während wir auch Gerüchte über den nächsten Titel von FromSoftware hören, der auf der Microsoft-Konferenz angekündigt wird.

Wir werden so oder so früh genug herausfinden, wie viel davon genau ist – E3 ist weniger als eine Woche entfernt. Bleibt auf DailyGame, wir werden euch darüber informieren!