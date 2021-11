Wronged Us – Neuer Open-World Survival-Horror angekündigt

Zerstörtes Arizona (C) Delusional Studio

Eine detaillierte Spielwelt mit unheimlichen Gestalten und bedrückender Geschichte gefällig? Das alles und viel mehr könnte und bei Wronged Us erwarten! Denn Delusional Studio möchte uns in ein Third-Person Survival-Horror entführen, bei dem ihr als Spieler einiges geboten bekommt. Angekündigt ist das Spiel für PC und undefinierte Konsolen.

Neben einer mitreißenden Geschichte dürft ihr die kleine Stadt erkunden in dem das Spielgeschehen stattfindet. Darüber hinaus erwarten euch Interaktionen mit NPCs, psychologischer Horror gepaart mit kniffligen Puzzeln und einigen kampfwütige Monster. Dafür hat sich der Entwickler an namenhaften Spielereihen angelehnt und sich ein Beispiel daran genommen.

Große Spielereihen die als Inspiration dienen

Dark Souls bot die Grundlage der offenen Welt und des Quest-Designs der NPCs, während Silent Hill den Anreiz für das Setting und die Geschichte gab und zu guter Letzt gibt Resident Evil die Gameplay-Mechaniken vor. Wronged Us scheint ein bunter Mix aus den Spielelieblingen vieler Fangemeinden zu sein.

Wronged Us begann als Solo-Projekt und ist bereits seit eineinhalb Jahren in Entwicklung. Auch wenn das Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase steckt möchte Delusional Studio das bestmögliche Ergebnis liefern. Dafür heuern sie weitere Entwickler an, damit sie das ambitionierte Projekt beenden können. Derzeit geht der Entwickler auch davon aus dass Wronged Us eine Altersbeschränkung ab 18 erhält.

Die Spielinhalte sind so düster und gewaltbereit, so dass ein anderes Rating undenkbar erscheint.

Ursprünglich wurde eine Veröffentlichung im Jahr 2022 geplant. Da Wronged Us nach wie vor in den Anfängen und sich der Spielumfang kürzlich erweitert hat, verschiebt sich die Veröffentlichung auf 2023.

Weitere Informationen und Screenshot zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.