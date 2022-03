Will Smith: “Oscar-Watschn” hat bereits eigene Videospiel-Memes im Netz

"Winner Winner Chicken Dinner". Oder "Victory Royale". Egal. Hauptsache gewonnen! - (C) Epic Games

Die Film-Oscar-Verleihungen haben die letzten Jahre ein tristes Dasein gehabt. Nun, nach der “Watschn” (dt.: “Ohrfeige”) von Will Smith an Chris Rock, wurde das Netz aufgewirbelt. Was folgt sind unzählige Videospiel-Memes.

Will Smith bekam endlich seinen Oscar, für die Darbietung als Richard Williams in King Richard. Bevor Smith jedoch den Preis für den besten Schauspieler in diesem Film entgegennahm, betrat er die Bühne aus einem ganz anderen und weitaus weniger feierlichen Grund.

Chris Rock überreichte als Host den Preis für den besten Dokumentarfilm, aber zuvor gab es noch einige Witze über die Teilnehmer, darunter Jada Pinkett Smith – Will Smiths Ehefrau. Rock verglich dabei ihre Frisur mit dem Kurzhaarschnitt mit “GI Jane”, eine Anspielung auf den Militärfilm von Demi Moore als Jane mit ihrem Kurzhaarschnitt in “Die Akte Jane”. Ein Witz, den Smith anscheinend für eine Bemerkung über ihre Alopezie (Haarausfall) hielt. Smith ging daraufhin auf die Bühne, um Rock eine Watschn auszugeben.

Will Smith entschuldige sich später für seine Taten während seiner Dankesrede für den Preis des besten Schauspielers. Und das Netz? Das reagiert (wie immer) mit Memes.

Will Smith watscht Chris Rock: Die besten Videospiel-Memes

Künstlerische Freiheit liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Deswegen hier eine ungefilterte Auswahl, was man so alles über die letzte Oscar-Nacht im Netz findet!

Will Smith feiert einen “epischen Sieg” ála Fortnite:

Will smith gets the epic fortnite victory Royale pic.twitter.com/l7ieGgVaOn — shroob (@shroobery) March 28, 2022

Natürlich darf die passende Tastenkombination am Controller für diese Watschn nicht fehlen:

Das könnte doch glatt ein Anime-Kampfspiel werden…

So sieht es wohl aus, wenn man zum Endgegner schreitet…

chris rock be like wait why do I hear boss music pic.twitter.com/5fjPZ7wZug — TierZoo (@TierZoo) March 28, 2022

Natürlich darf auch ein Seitenhieb auf 343 Industries nach den letzten “Bug-Patches” nicht fehlen:

Chris Rock wird allem Anschein nach keine Strafanzeige wegen des Live-Vorfalls bei der Oscar-Verleihung erstatten. Dennoch löste der Moment eine Welle an Kontroversen aus.