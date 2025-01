Wie man sich auf WoW The War Within Season 2 vorbereitet

Patch 11.1 steht kurz bevor und wird voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März erscheinen. Das bedeutet, dass du noch genügend Zeit hast, um dich auf die Ankunft von The War Within Season 2 vorzubereiten.

Heute führen wir dich durch alles, was du vor dem Patch erledigen solltest – welche saisonalen Inhalte es zu vervollständigen gilt, welche Belohnungen du freischalten solltest, bevor sie verschwinden, und welche Ziele du dir setzen solltest, um einen reibungslosen Übergang in die zweite Saison zu gewährleisten. Und wenn du es dir noch einfacher machen willst, kannst du dir einen WoW Boost holen, um Lücken zu füllen, sei es Gold, Raid-Runs, Arena-Wertung für Mounts und Transmog oder alles andere, was du brauchst, um dich nach vorne zu bringen.

Was du vor dem Start von Season 2 tun solltest

Saisonale Belohnungen und Erfolge verdienen

Das erste, was du tun solltest, ist, sicherzustellen, dass du die Erfolge und zeitlich begrenzten Belohnungen aus Season 1 freischaltest, bevor sie verschwinden. Hier sind die Ziele, die du erreichen solltest:

Mythic+-Belohnungen 2.000 Wertung: Titel „Keystone Master“ und das Mount Diamond Mechsuit. 2.500 Wertung: Titel „Keystone Hero“ und den Luminous Nerubian Catalyst Stone, der ein heroisches Ausrüstungsteil gewährt. Top 0,1%: Den prestigeträchtigen Titel „Tempered Hero“.

Nerub-ar Palace Raid Der Raid bietet exklusive Belohnungen, die mit der neuen Saison verschwinden. Von Queen Ansurek, der letzten Bossgegnerin des Raids, kannst du zwei Mounts erhalten: Ascendant Skyrazor, die nur im mythischen Modus droppt, Sureki Skyrazor, die in allen Modi verfügbar ist, jedoch im mythischen Modus eine alternative Farbgebung hat.

Außerdem kannst du den Erfolg Ahead of the Curve freischalten, indem du den Raid im heroischen Modus meisterst. Dieser Erfolg zeigt nicht nur deine Fähigkeiten, sondern kann dir auch den Zugang zu stärkeren Endgame-Gruppen erleichtern.

Zekvir’s Lair Diese saisonale Herausforderung wird in Season 2 nicht mehr verfügbar sein. Schließe sie daher jetzt ab, um alle Belohnungen und Erfolge zu sichern. Belohnungen: Hunting the Hunter (Erfolg) und der Titel „Ascension Breaker“. Solo-Sieg bei Tier 2: Let Me Solo Him (Erfolg) und ein Void-Design für dein Delver’s Dirigible-Mount. Weitere Belohnungen: Rückenstück Zekvir’s Raptorial Spine und das Spielzeug Toxic Victory.

Diese saisonale Herausforderung wird in Season 2 nicht mehr verfügbar sein. Schließe sie daher jetzt ab, um alle Belohnungen und Erfolge zu sichern.

PvP-Belohnungen

Die PvP-Saison bietet ebenfalls verschiedene Transmog-Items, abhängig von deiner Wertung:

1.000 Punkte: Umhang,

1.200 Punkte: Beine und Armschienen,

2.100 Punkte: Prestige-Umhang,

2.400 Punkte: Wappenrock.

Es gibt außerdem zwei Mounts:

Vicious Skyflayer (gewonnen durch bewertete Matches mit einer Wertung von 1.000 oder höher),

Forged Gladiator’s Fel Bat (50 Siege auf Gladiatorenrang).

+10 Mythic-Portale freischalten

Das Abschließen von +10- oder höheren Mythic-Dungeons schaltet einen speziellen Zauber frei, der ein direktes Portal zu diesem Dungeon öffnet. Das spart dir Reisezeit und erleichtert die Organisation von Läufen erheblich.

Inhalte der Siren Isles

Die in Patch 11.0.7 hinzugefügten Siren Isles sind perfekt, um Ausrüstung zu farmen. Dort kannst du Veteranen-Ausrüstung bis zu Itemlevel 606 aufwerten. Außerdem bietet die Questreihe der Zone Cyrce’s Circlet, ein mächtiges Item, das bis zu Itemlevel 658 verbessert werden kann.

Cyrce’s Circlet hat außerdem drei Slots für Citrine-Gems, die zusätzliche Stat-Boni gewähren. Um die perfekte Gem-Kombination zu erstellen, brauchst du alle Typen von Gems, die durch Excavation Events auf den Siren Isles gesammelt werden können. Einmal gesammelt, kannst du Gems bei den Händlern der Zone (Apprentice Tanmar, Angoria, Didi the Wrench oder Taljori) kaufen.

Valorstones sammeln

Deine alten Valorstones werden mit der neuen Saison zurückgesetzt, aber du kannst jetzt bereits die benötigten Gegenstände wie Odd Glob of Wax oder Lamplighter Supply Satchels farmen, um in Season 2 gut vorbereitet zu sein.

Maximiere Brann Bronzebeard

Brann wird auch in Season 2 als Begleiter verfügbar sein. Daher solltest du ihn bis Stufe 60 aufwerten, um gute Beute direkt zu Beginn der neuen Saison zu erhalten. Falls seine Stufen mit dem neuen Patch zurückgesetzt werden (was unwahrscheinlich ist), kannst du trotzdem in der aktuellen Saison großartige Belohnungen erhalten. Ein stärkerer Brann bedeutet zudem einfachere Delves, da er mehr Schaden verursacht und besser heilt.

Renown-Belohnungen sichern

Die aktuellen Renown-Belohnungen werden in Season 2 entfernt, also solltest du jetzt deine Renown-Punkte maximieren, um alle verfügbaren Beute freizuschalten. Vergiss auch deine Alts nicht – sie sind eine großartige Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen zu sammeln.

Tier-Sets sammeln

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um deine Tier-Sets zu vervollständigen. Die verlässlichste Methode dafür sind Raids. Falls du noch Catalyst Charges übrig hast, kannst du sie ebenfalls verwenden, um Veteranen-Ausrüstung in Tier-Teile umzuwandeln, ohne einen Fuß in den Raid setzen zu müssen.

Das Beste aus dem Turbulent Timeways Event herausholen

Dieses siebenwöchige Event ist ideal, um Ausrüstung zu farmen, Alts vorzubereiten und Lücken in deiner Ausrüstung zu füllen. Bis zum 25. Februar kannst du wöchentlich heroische Ausrüstung mit ilvl 610-619 durch Quests verdienen. Wenn du das Event komplett abschließt, hast du ein vollständiges Set an heroischer Ausrüstung, das dich perfekt auf Season 2 vorbereitet.

Das XP-Buff Mastery of Timeways erlaubt es dir, in weniger als 12 Stunden von Level 1 auf 80 zu kommen. Wenn du den Buff für fünf oder mehr Wochen aktivierst, erhältst du den Erfolg und das Mount Timely Buzzbee.