Where Winds Meet: Quest-Guide – „Blind to the World“

In der riesigen Welt von Where Winds Meet geht es oft um brennende Dörfer und epische Duelle. Doch zwischen den Schlachten verbergen sich ruhige, melancholische Geschichten, die mehr Herz und Verstand als bloße Muskelkraft erfordern. Die Quest „Blind to the World“ ist ein Paradebeispiel dafür.

Diese Mission in der Region Qinghe ist eine der atmosphärisch dichtesten Nebenaufgaben des frühen Spiels. Sie führt dich nicht nur tief unter die Wasseroberfläche, sondern auch in die tragische Vergangenheit einer Frau, die als „Lunar Goddess“ (Mondgöttin) verehrt wurde. Statt Bossen erwarten dich hier antike Mechanismen, tödliche Fallen und ein emotionales Ende. Dieser Guide begleitet dich Schritt für Schritt durch die Dunkelheit.

Fundort

Die Reise beginnt in der malerischen, aber rauen Landschaft von Qinghe, in der Nähe des Moonveil Mountain.

Begib dich zum großen See in diesem Gebiet. Suche am Ufer nach einem NPC namens Uncle Tian. Das Gespräch mit ihm enthüllt, dass er im Auftrag der mysteriösen „Evercare Clinic“ handelt. Er sucht nach einem verborgenen Heiligtum, doch der Eingang liegt tief unter den Fluten verborgen. Deine erste Aufgabe ist es, den Weg freizumachen.

Schritt 1: Das versiegelte Wasser

Bevor du die heilige Stätte betreten kannst, musst du den See trockenlegen. Dies ist keine magische Handlung, sondern reine Mechanik.

Der Tauchgang: Spring in den See und tauche direkt auf den Grund. Die Sicht kann trübe sein, also halte Ausschau nach Strukturen.

Spring in den See und tauche direkt auf den Grund. Die Sicht kann trübe sein, also halte Ausschau nach Strukturen. Die Mechanik: Du findest eine zentrale Steinplatte am Boden, von der drei massive Eisenketten in verschiedene Richtungen führen.

Du findest eine zentrale Steinplatte am Boden, von der in verschiedene Richtungen führen. Die Lösung: Deine Aufgabe ist simpel, aber mühsam. Folge jeder dieser drei Ketten bis zu ihrem jeweiligen Ende. Dort findest du jeweils einen Hebel-Mechanismus. Du musst mit allen drei Hebeln interagieren. Sobald der dritte aktiviert ist, setzt eine Zwischensequenz ein, und das Wasser fließt ab.

Schritt 2: Das Rätsel der Weinenden Statue

Springe nun in das leere, schlammige Becken hinab. Dein Ziel ist unübersehbar: Eine riesige Statue einer Frau, deren Augen verbunden sind.

Der Hinweis: Sprich unten erneut mit Uncle Tian. Er gibt dir ein kryptisches Rätsel, das sich auf die Himmelsrichtungen bezieht.

Sprich unten erneut mit Uncle Tian. Er gibt dir ein kryptisches Rätsel, das sich auf die Himmelsrichtungen bezieht. Das Platten-Rätsel: Rund um die Statue beginnen Bodenplatten zu leuchten. Um das Tor zu öffnen, musst du sie in der Reihenfolge des Rätsels aktivieren: Norden → Osten → Süden → Westen .

Rund um die Statue beginnen Bodenplatten zu leuchten. Um das Tor zu öffnen, musst du sie in der Reihenfolge des Rätsels aktivieren: . Die Orientierungshilfe: Wenn du Schwierigkeiten mit dem Kompass hast, gibt es einen visuellen Trick. Stelle dich auf die Platte direkt hinter der Statue (Norden). Laufe dann einfach im Uhrzeigersinn (also linksherum) um die Statue. Tritt nacheinander auf die leuchtenden Platten. Hast du alles richtig gemacht, grollt die Erde und der Eingang zum Sanktuarium öffnet sich.

Schritt 3: Der Pfad durch die Dunkelheit

Der Weg in die Tiefe ist nicht unbewacht. Die Erbauer haben Fallen installiert, um Grabräuber fernzuhalten.

Die Pfeilfallen: Der Eingangskorridor ist mit Bändern versperrt. Wenn du diese berührst, lösen sie tödliche Pfeilfallen aus. Die Lösung ist Feuer. Nutze Feuerpfeile , um die Bänder aus sicherer Entfernung zu verbrennen und die Fallen zu deaktivieren.

Der Eingangskorridor ist mit Bändern versperrt. Wenn du diese berührst, lösen sie tödliche Pfeilfallen aus. Die Lösung ist Feuer. Nutze , um die Bänder aus sicherer Entfernung zu verbrennen und die Fallen zu deaktivieren. Die Unterwasser-Passage: Du gelangst in eine riesige Höhle mit einer eingestürzten Brücke. Du musst schwimmen, um voranzukommen.

Du gelangst in eine riesige Höhle mit einer eingestürzten Brücke. Du musst schwimmen, um voranzukommen. Die blauen Blumen (Warnung): Hier wird die Quest ihrem Namen gerecht. Im Wasser wachsen leuchtende, blaue Blumen. Wenn du sie berührst, wirst du kurzzeitig blind (der Bildschirm wird schwarz). Keine Panik! Sollte das unter Wasser passieren, leuchtet ein Pfad auf, der dir den Weg zur Oberfläche zeigt. Es ist ein Vorgeschmack auf das Schicksal der Mondgöttin.

Schritt 4: Das Tor der Klänge

Am Ende des Höhlensystems blockiert ein massives Steintor den Weg zu den Gemächern.

Suche das Podest auf einer erhöhten Position gegenüber dem Tor auf. Wenn du damit interagierst, läuten die Glocken über dem Tor in einer bestimmten Melodie, und Symbole leuchten auf. Merk dir die Reihenfolge! Zücke deinen Bogen und schieße auf die Symbole in exakt der Reihenfolge, in der sie aufgeleuchtet haben. Du musst diesen Vorgang zweimal erfolgreich durchführen, um das Tor zu entriegeln.

Finale: Das Schicksal von Li Zhenzhen

Hinter dem Tor triffst du auf Li Zhenzhen, die Frau, die Uncle Tian als „Lunar Goddess“ bezeichnet. Die Geschichte nimmt hier eine tragische Wendung. Tian ist hier, um ihre Augen zu „ersetzen“, doch Li Zhenzhen will dieses Schicksal nicht länger ertragen.

Um die Quest abzuschließen, musst du den Wohnbereich unterhalb der Plattform untersuchen.

Pflücke die Moonlit Flower (Mondlichtblume) – dieselbe Pflanze, die Blindheit verursacht. Nimm optional die Kleine Klinge (Small Blade) vom Tisch. Kehre zu ihr zurück. Du hast die Wahl, was du ihr gibst.

Die moralische Wahl: Gib ihr die Moonlit Flower . Dies führt zu einem emotionalen Abschluss, in dem sie Frieden findet, ohne Gewalt anwenden zu müssen.



Belohnungen

Warum solltest du diese lange Rätsel-Quest machen? Wegen des Skills.

Mystic Skill: „Blinding Mist“ Dies ist die Hauptbelohnung. Der Skill erzeugt eine Giftwolke, die Gegnern Schaden zufügt und sie für 5 Sekunden kampfunfähig macht. Warum das stark ist: Betäubte Gegner sind anfällig für „Touch of Death“-Finisher. Du kannst damit ganze Gruppen von Elite-Gegnern (nicht Bosse!) trivialisieren.

Dies ist die Hauptbelohnung. Der Skill erzeugt eine Giftwolke, die Gegnern Schaden zufügt und sie für macht. Item: Medicinal Tales Unscheinbar, aber extrem wertvoll. Du brauchst dieses Item, um deine Medizinkiste aufzuwerten, damit du mehr Heiltränke tragen kannst.

Unscheinbar, aber extrem wertvoll. Du brauchst dieses Item, um deine aufzuwerten, damit du mehr Heiltränke tragen kannst. Rüstung: Li Zhenzhen’s Dusty Wedding Dress (Ein Hochzeitskleid ohne eigenes 3D-Modell – eher ein Sammlerstück).

