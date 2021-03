Watch Dogs Legion – Cross-Play und Cross-Gen werden nachgereicht

Watch Dogs: Legion - (C) Ubisoft

Watch Dogs Legion ist jetzt seit viereinhalb Monaten erhältlich. Das ist mehr als genug Zeit für die meisten Spieler, um die Geschichte durchzugehen, was bedeutet, dass die meisten Spieler Zeit für den Mehrspielermodus haben. Selbst Spiele wie Watch Dogs Legion können im Mehrspielermodus unter erschöpften Spielerbasen leiden, insbesondere wenn es kein Cross-Play gibt und jede Plattform eine einsame Insel ist.

Ubisoft reagiert nun auf die schwache Spielerbasis auf jeder einzelnen Plattform und sagt in Zukunft sowohl Cross-Play als auch Cross-Gen zu unterstützen. Eine kluge Entscheidung.

Die Bestätigung erfolgte nicht in Form einer Ankündigung oder Enthüllung. Vielmehr kam es als Antwort auf eine Frage auf Twitter. Ein Spieler von Watch Dogs Legion fragte den offiziellen Twitter-Account des Spiels, um den genübergreifenden Multiplayer zu aktivieren. Der offizielle Account der Watch Dogs Legion antwortete und sagte, das Entwicklerteam arbeite daran, Cross-Play und Cross-Gen zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen.

Watch Dogs Legion: Wann startet Cross-Play- und Cross-Gen-Unterstützung?

Über das bevorstehende Update werden keine weiteren Informationen bereitgestellt. Es wird lediglich an beiden Funktionen gearbeitet.

Es ist aber so, dass man aktiv an der Entwicklung der Features arbeitet. Das Update könnte demnach in den nächsten Wochen starten, wenn wir Pech haben auch erst in ein paar Monaten. Derzeit gibt es keine konkrete Zeitangabe, ab wann Cross-Play- und Cross-Gen-Unterstützung für Watch Dogs Legion mittels Update bereitgestellt wird. Die Spieler des Mehrspieler-Modus wissen nun, dass ein Update in Arbeit ist.

Kein fertiger Mehrspieler-Modus?

4,5 Monate nach Release hat es Watch Dogs Legion schwer die Spieler bei Laune zu halten. Wie gesagt, den Einzelspieler-Modus werden die meisten schon durch haben. Der Mehrspieler-Modus bietet neben der fehlenden Cross-Play- und Cross-Gen-Funktion allerdings auch einige interessante Funktionen. Es gibt verschiedene kooperative und wettbewerbsorientierter Modis, die Spieler lange Zeit bei Laune halten können.

Watch Dogs Legion ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X verfügbar.