Wann kommt das nächste Fortnite-Update (mit Simpsons-Crossover)?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite Kapitel 6 Season 4 läuft heiß, doch das nächste große Fortnite Update steht schon vor der Tür. Dataminer und Teaser deuten auf ein dickes Paket hin für Fortnite Kapitel 6 Season 5, inklusive neuem Crossover, Map-Wechseln und Features, auf die Fans seit Monaten warten.

Für Mitteleuropa sind die Zeiten klar: Das Live-Event startet am 1. November 2025 um 16:00 Uhr (MEZ), die Downtime folgt. Das Fortnite-Update v38.00 wird anschließend für etwa 22:00 Uhr (MEZ) erwartet. Plane deinen Abend entsprechend, wenn du die ersten Stunden der neuen Season mitnehmen willst.

Wann genau geht’s los und was ist drin?

Das Fortnite-Update läutet voraussichtlich Kapitel 6, Season 5 ein. Erwartet wird ein The-Simpsons-Crossover: eine Map im Springfield-Look, ein Nuclear-Plant-POI und weitere bekannte Orte aus der Serie. Um den Cartoon-Stil zu treffen, kursieren außerdem Hinweise auf einen Cel-Shaded Grafikstil für Teile der Karte.

Außerdem rücken die Begleiter (Companions) in den Fokus. Diese „Haustiere“ folgen dir über die Map und reagieren auf Interaktionen – füttern, streicheln, Minispiele. Erste Animationen und Shop-Assets wurden bereits gesichtet; die Funktion gilt als „so gut wie bereit“.

Fortnite Kapitel 6 Season 5 – Zeitplan & Downtime im Überblick (MEZ)

01. November, 16:00 Uhr : Live-Event zum Season-Wechsel

: Live-Event zum Season-Wechsel im Anschluss : Downtime und Rollout-Vorbereitung

: Downtime und Rollout-Vorbereitung ca. 22:00 Uhr: Erwarteter Start des Fortnite-Updates v38.00

Hinweis: Die Uhrzeiten sind Richtwerte. Je nach Serverlast kann sich der Patch leicht verschieben.

Tipps vor dem Fortnite Update

Battle Pass prüfen: Offene Quests, Marken und Skins noch fix erledigen.

prüfen: Offene Quests, Marken und Skins noch fix erledigen. Speicher frei machen : Größere Updates brauchen oft zusätzlichen Platz.

: Größere Updates brauchen oft zusätzlichen Platz. 2FA & Login : Vorher testen, um Warteschlangen nach dem Patch zu vermeiden.

: Vorher testen, um Warteschlangen nach dem Patch zu vermeiden. Teams abstimmen: Für das Live-Event frühzeitig in die Party einladen.

Was bedeutet das für Spieler in Europa?

Durch die MEZ-Zeiten fällt das Live-Event in den Nachmittag und der Patch in den späten Abend. Wer direkt zum Start der neuen Inhalte rein möchte, sollte mit Downloadzeit und möglichen Warteschlangen rechnen. Wenn du lieber stabil spielst, lohnt es sich, das Fortnite-Update kurz nach Mitternacht oder am Morgen danach zu ziehen.

Alle Zeiten und Inhalte basieren auf Leaks/Teasern und können sich kurzfristig ändern. Epic Games bestätigt Startfenster und Patch-Notes traditionell erst kurz vor Release.

Wir halten dich auf dem Laufenden und aktualisieren, sobald offizielle Infos vorliegen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!