Valorant: Patch 6.04 und der Start von Episode 6 Akt 2

Valorant Episode 6 Akt 2 ist da. Alle Infos zum neuen Patch und der neuen Episode gibt's hier.

Gleichzeitig mit dem neuen Patch 6.04 ist auch Episode 6 Akt 2 von Valorant jetzt da! Und dort erwartet euch so einiges. Alle Infos zum neuen Patch, zu den neuen Skins und dem neuen Agenten Gekko gibt’s hier.

Valorants neuester Agent

Mit dem Release von Gekko, kommt ein neuer Initiator Agent in die Valorant Crew. Damit gibt es jetzt 6 Initiatoren im Game, was sie, zusammen mit den Duellanten, zur größten Klasse des Spiels macht. Mit vier “Haustieren”, die allesamt so einiges draufhaben, macht Gekko ab jetzt also die Welt von Valorant unsicher. Wie genau er das anstellt könnt ihr hier nachlesen. Für alle die die Kurzform bevorzugen fassen wir seine Fähigkeiten hier nochmal zusammen:

Dizzy (E) Schickt Dizzy auf Gegner um diese kurzzeitig zu blenden

Wingman (Q) Explodiert bei Feindkontakt Kann den Spike platzieren oder entschärfen

Mosh (C) Vermehrt sich nach dem Werfen und explodiert zeitverzögert

Thrash (X) Ein steuerbares Projektil, dass bei Kontakt mit Gegnern explodiert und diese Festhält.



Der Battle Pass für Episode 6 Akt 2

Mit dem Start eines neuen Aktes kommt natürlich auch ein neuer Battle Pass. Wie bei jedem klassischen Battle Pass gibt’s hier auch wieder einige Items kostenlos die sich alle Spieler erspielen können und einige die man nur erhält wenn man den Pass kauft. Wir haben mal alle Items aufgelistet die im Pass enthalten sind, ob er das Geld dann wert ist, könnt ihr dann selbst entscheiden.

Gratis erspielbar gibt’s

Graffiti “Geldregen”

Talisman “Katzenauge”

Graffiti “WAAAAAAAAS?!”

Talisman “Ei im Korb”

den Tilde Skin für die Shorty

Für alle die sich den Battle Pass kaufen, gibt’s neben einer Vielzahl an Bannern, Graffitis und Titeln, diese 3 Skin Reihen:

Signature für Sheriff, Stinger, Marshal und Guardian

Topotek für Ghost, Bucky, Odin und Vandal

Tilde für Judge, Operator, Bulldog und Messer

Neue Oni Skins

Schlechte Nachrichten gibt’s für die Geldtaschen von allen die Fans der Oni Skin Reihe sind. Während Valorant Episode 6 Akt 2 kommen die Oni Skins nämlich zurück. Erhältlich sind diesmal:

Oni Vandal

Oni Bulldog

Oni Ares

Oni Frenzy

Onimaru Kunitsuna (Neu)

Für alle die nicht wissen wie die Oni Skins aussehen und jetzt neugierig geworden sind, gibt’s hier den Trailer zur Skin-Line.

Rank Reset

Ganz wichtig: Euer Valorant Rank ist ab Patch 6.04 wieder zurückgesetzt. Das heißt ab 7. März geht der Grind wieder los!

Die Valorant 6.04 Patch Notes

Zum Abschluss gibt’s hier Patch Notes, mit allen Fehlerbehebungen aufgelistet:

Agenten: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Sages „Barrierensphäre“, wenn sie während der Aushärtung beschädigt wurde, auf volles Leben ausgehärtet wurde, anstatt auf maximales Leben abzüglich des Schadens, der während der Aushärtung zugefügt wurde.

Gameplay-Systeme: Es wurde ein Fehler behoben, durch den Fähigkeiten wie Sovas Drohne, die von den Türen auf Lotus in andere Spieler geschoben werden, Spieler auch dann noch schieben konnten, wenn die Tür anhielt oder die Spieler den Bereich der Tür verließen.

Leistung: Es wurde ein Fehler behoben, durch den vom Spielmodus abhängige Benutzeroberflächenelemente beim Spielstart geladen wurden und das Spielen blockierten.

Valorant ist auf Windows PC verfügbar.