Valorant: Das ist der neue Initiator-Agent Gekko

Riot Games hat einen neuen Agenten für ihren Titel Valorant vorgestellt.

Valorant Agent Gekko (c) Riot Games

League of Legends hat kürzlich ihren neuen Champion Milio enthüllt. Aber nicht nur bei LoL gibt’s Neuigkeiten. Auch bei dem zweiten großen Titel von Riot Games, Valorant, ist jetzt ein neuer Agent angekündigt worden. Und der heißt Gekko. Und er bringt Freunde mit.

Bei Gekko handelt es sich um einen Initiator aus Los Angeles. Initiatoren sind eine der vier Klassen in Valorant. Sie sind die Agenten die darauf spezialisiert sind, Angriffe zu initiieren. Logisch irgendwie. Ihr Ziel ist es Areale zu sichen und Gegner ausfindig zu machen, um ihrem Team so den perfekten Angriff zu ermöglichen. Bis jetzt, hat es mit Breach, Sova, Skye, KAY/O und Fade 5 Initiatoren in Valorant gegeben. Gekko wird der sechste sein.

Das kann der neue Valorant Agent Gekko

Mit seinen vier Fähigkeiten, oder besser gesagt vier Haustieren, passt er auch gerade zu perfekt in die Rolle.

Dizzy (E): Mit euer E schickt ihr Dizzy los. Dizzy beschießt dann, nach kurzem Aufladen, alle Gegner in ihrem Sichtfeld mit Plasma. Getroffene Gegner erblinden kurzzeitig. Wenn Dizzy abläuft, verwandelt sie sich in eine Kugel, die aufgehoben werden kann. Das ermöglicht euch sie nochmal zu verwenden.

Wingman (Q): Wenn ihr Wingman losschickt, sucht er Gegner und explodiert sobald er mit dem Ersten in Kontakt kommt. Diese Explosion stunned den Gegner. Die größte Stärke von Wingman liegt allerdings woanders. Wenn Gekko die Bomb Site anvisiert, kann Wingman den Spike von selbst entweder entschärfen, oder platzieren. Das macht Gekko zum ersten Agenten überhaupt, der den Spike platzeren kann ohne bei der Bomb Site zu sein. Gleich wie Dizzy Wird auch Wingman nach der Verwendung zur Kugel und kann aufgehoben werden.

Mosh Pit (C): Gekkos dritter Kumpane heißt Mosh. Den könnt ihr wie eine Granate werfen. Einmal geworfen, dupliziert sich Mosh und deckt ein großes Gebiet ab, dass nach einiger Zeit explodert. Ein Mosh Pit eben.

Thrash (x): Sein finales Tier heißt Thrash. Thrash könnt ihr selbst steuern und euch mit ihr auf Gegner stürzen. Hat Thrash einen Gegner gefunden, explodiert sie und hält Gegner für einen kurzen Zeitraum fest. Und ja, auch Thrash verwandelt sich in eine Kugel die man wieder aufheben kann.

Mit seinem Arsenal an Kreaturen hat Gekko wahrscheinlich einen der interessantesten Kits im ganzen Spiel. Wie er sich aber im Endeffekt spielt, und ob seine Fähigkeiten genau so cool sind wie sie sich anhören, dass werden wir schon bald erfahren. Der 22. Valorant Agent, Gekko, erscheint nämlich schon am 7. März im Rahmen von Episode 6 Akt 2.

Valorant ist auf Windows PC verfügbar.