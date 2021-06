Valheim – Hearth and Home: Kann auf Loxen bald geritten werden?

Auf Tieren wie Loxen könnten Spieler schon bald durch die Wildnis Valdheims reiten. © Iron Gate AB; Bildmontage: DailyGame

Bereits einen Tag nach Bekanntgabe erster Infos zum großen Valheim-Update Hearth and Home, ließen die Entwickler auf Reddit weitere Details zum Wikinger-Survival-Hit verlauten – und ganz nebenbei eine kleine Bombe platzen:

Spieler sollen auf Tieren reiten dürfen

Auf die Frage, ob in Hearth and Home auf Loxen geritten werden könne, verriet Lead Artist Robin Eyre (alias GrimmcoreX) beispielsweise, dass innerhalb des Teams tatsächlich sehr intensiv die Möglichkeit diskutiert wurde, auf Tieren reiten zu können, und schreibt weiter: „Wir möchten nicht einfach irgendein zusätzliches Tier in die Welt von Valheim implementieren, nur um darauf reiten zu können. Loxe wären daher eine hervorragende Wahl für das erste reitbare Tier im Spiel.“

Zwischen Spieler und Tier eine Bindung aufbauen

Dass es Iron Gate aber nicht nur darum gehe, im Spiel einfach schneller voranzukommen, verriet der Entwickler jedoch schon einen Satz später: „Wir wollen aber nicht, dass Tiere lediglich auf ein etwas besseres Boost-Powerup reduziert werden. Spieler und Tier sollen eine Bindung zueinander aufbauen müssen. Wenn wir schon Reittiere ins Spiel einfügen, dann soll sich der Spieler schon auch um das Tier kümmern müssen, es hegen und pflegen.“

Alle Tiere brauchen einen Namen

Wie ernst den Entwicklern die Bindung zu Tieren im Spiel ist, zeigte auch die Beantwortung auf die Frage, ob mit Hearth and Home es möglich sei, gezähmten Tieren einen Namen zu vergeben. So schrieb etwa GrimmcoreX: „Ich werde mich bei Iron Gate dafür einsetzen, dass du dein Haustier künftig mit Bob oder irgend einem anderen Namen benennen können sollst. Und ich werde mich auch durchsetzen.“

Wird man bereits in Hearth and Home auf Tieren reiten können?

Auch wenn die Entwickler versprachen, all diese Features definitiv ins Spiel integrieren zu wollen, gaben sie zugleich auch zu verstehen, dass eine Implementierung ebendieser mit dem Update Hearth and Home zeitlich leider nicht mehr möglich sei. Robin Eyre vertröstete uns jedoch damit, dass dafür die reitbaren Tiere in Valheim umso epischer ausfallen sollen. Wir drücken daher die Daumen, dass wir vielleicht noch heuer auf Bob, der Wildsau, gen Sonnenuntergang reiten dürfen.

Wann kommt das große Valheim-Update Hearth and Home?

Valheim – Hearth and Home soll im 3. Quartal 2021 für PC erscheinen.

