Until Dawn für PC und PS5 angekündigt

Sony hat offiziell bestätigt, dass noch in diesem Jahr für PS5 und PC erscheinen wird. Vor der Bestätigung auf der PlayStation State of Play kursierten bereits Gerüchte über ein Remaster des Spiels. Spieler fragten sich, ob das Spiel zugänglicher gemacht werden würde, um von dem neuen Interesse zu profitieren, das der Film wecken würde. Da die Verfilmung von Supermassive Games Hit offiziell in Arbeit ist.

Die Verfilmung von Until Dawn wurde Anfang dieses Jahres bestätigt. David F. Sandberg führt Regie, der Filmemacher hinter beliebten Horror-Titeln wie Lights Out und Annabelle: Creation. Blair Butler und Gary Dauberman, Horrorfilm-Ikonen, haben das Drehbuch geschrieben und entwickelt. Somit liegen die Dreharbeiten in erfahrenen Händen. Da das Spiel mit Stars wie Rami Malek und Hayden Panettiere besetzt ist, sind viele Fans gespannt, ob die Originalschauspieler erneut die Teenager-Protagonisten des Spiels verkörpern werden oder ob neue Stars diese Rollen übernehmen. Es gibt viele Gerüchte darüber, ob das Spiel auf mehr Plattformen verfügbar gemacht wird, was die Begeisterung der Fans weiter anheizt.

Während des PlayStation State of Play 2024 wurde ein Ankündigungstrailer für ein Remaster von Until Dawn veröffentlicht. Das Remastered-Spiel ist eine Bestätigung für die Gerüchte, die im Vorfeld kursierten. Das Spiel wird für PC und PS5 erscheinen und später in diesem Jahr erhältlich sein. Die Veröffentlichung wird nicht von Supermassive Games durchgeführt, sondern von einem unabhängigen britischen Studio namens Ballistic Moon.

Until Dawn-Ankündigungstrailer während der PlayStation State of Play enthüllt

Der Ankündigungstrailer zeigt die überarbeitete und verbesserte Version von Until Dawn. In dem Filmmaterial, das auf der PS5 aufgenommen wurde, sind ikonische und unheimliche In-Game-Bilder zu sehen, die die verbesserte Grafik des Spiels zeigen. Es werden Ausschnitte vieler beliebter Charaktere und erschreckende Ikonografie gezeigt, während Kommentare das wahlbasierte Gameplay beschreiben. Ballistic Moon entwickelt das verbesserte Spiel, nicht Supermassive Games. Letzteres ist derzeit mit einer neuen Staffel der The Dark Pictures Anthology und einer Zusammenarbeit mit Dead By Daylight beschäftigt. Auf ihrer Website erklärte Ballistic Moon, dass sie sich zum Ziel gesetzt haben, ein noch furchterregenderes und verbessertes Erlebnis zu liefern. Sie freuen sich darauf, die Spieler dazu einzuladen, diesen geliebten Albtraum erneut zu erleben.

Die Ankündigung des Remaster von Until Dawn war nur eine von vielen spannenden Enthüllungen auf der letzten State of Play. Viele neue Trailer wurden veröffentlicht, darunter ein wilder neuer Trailer zu Death Stranding 2, das 2025 erscheinen wird. Außerdem wurde ein neuer Trailer für das Remaster von Silent Hill 2 gezeigt und das kostenlose Erlebnis Silent Hill: The Short Message, das ab sofort erhältlich ist.

Until Dawn ist ein interaktives Horror-Abenteuerspiel, das 2015 für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. In dem Spiel übernimmt man die Kontrolle über acht junge Erwachsene, die auf einem Berg überleben müssen, während sie von einer unbekannten Bedrohung verfolgt werden. Das Spiel passt sich den Entscheidungen des Spielers an und beeinflusst so den Verlauf der Geschichte und das Schicksal der Charaktere.