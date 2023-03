Unmöglich? – Wie Xbox 3 Milliarden Spieler erreichen möchte!

Xbox, Windows PC und Mobile Gaming. Xbox hat das Ziel, drei Milliarden Spieler weltweit zu erreichen. Wie soll das funktionieren?

Xbox hat ein Ziel: 3 Milliarden Spieler zu erreichen. Ein unmögliches Unterfangen, wenn man bedenkt, wie die Xbox-Konsolen gegenüber PlayStation und Nintendo abschneiden. Doch der Spielkonsolenmarkt ist nicht die einzige Plattform, wo Xbox seine Fühler ausstreckt. Streaming und Abonnements. Zwei verschieden leistungsstarke Xbox-Konsolen. Alle Spiele auch für Windows PC und Xbox/PC Game Pass zum Release. Wie Xbox die dominante Gaming-Plattform der Welt werden möchte.

Im Übernahme-Deal mit Activision-Blizzard sehen viele Spieler die Strategie, dass “Call of Duty” übernommen wird. Doch Activision-Blizzard ist größer. Vor allem am mobilen Markt, mit King. Und die haben Candy Crush. Eine größere Spieler-Basis, als Call of Duty (jemals haben wird).

Plattformen, Geschäftsmodelle und Vertriebskanäle sind für Xbox jedoch irrelevant, wenn es keine großen Titel gibt. The Elder Scrolls, Starfield, Fallout, Halo, Age of Empires, Fable und bald auch Call of Duty & Co sind unter dem Xbox-Banner. Gute Franchises, aber reicht das aus, um 3 Milliarden Spieler zu erreichen?

Xbox-Spieler die nichts davon wissen

“Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Milliarden von Spielern, die wir zu erreichen hoffen, nicht erreichen können, ohne mehr Entwickler zu stärken, die Zugang zu anderen Communitys haben”, so James Lewis, Senior Creative Partner Programs Lead bei Xbox gegenüber GamesIndustry.biz. “Es gibt Leute, die sich selbst nicht als Spieler sehen, weil sie einige der Spiele, die aus diesen Communities kommen, noch nicht gesehen haben. Es ist besser für unsere Branche, wenn wir wachsen und neue Stimmen willkommen heißen können, die ein größeres Publikum erreichen können.”

Weiteres spricht der Xbox-Mann die Spieleentwickler der ganzen Welt an. Durch diverse Programme und sein Xbox-Netzwerk möchte man gezielt auch kleinere Videospiele-Entwickler ansprechen, auch aus anderen Regionen der Welt außerhalb von Europa, USA oder Japan.

“Wenn wir also an Teams in Südostasien, Indien oder Teilen Afrikas denken … wie können wir diese Teams erreichen? Und zum Glück hatten wir Netzwerke, die es uns ermöglichten, wunderbare Partnerschaften einzugehen. Aber wir wissen, dass wir noch mehr Menschen erreichen können”, wie Lewis sagt.

Überall Xbox

Xbox hat also einen Plan. Nicht nur durch Aquisitionen. Xbox-Entwickler soll es auf der ganzen Welt geben, die Spiele auch für ihre Region entwickeln, um auf Xbox anzubieten. Das beschriebene Szenario kennen wir in etwa von Steam. Heute gibt es mehr als 50.000 Spiele (Stand August 2022) auf der PC-Plattform von Valve. Viele davon wurden wahrscheinlich nur wenige hunderte Male gekauft. Andere verkauften sich Millionenfach, ohne eigentliche große Franchise-Basis. Wir erinnern uns an PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) das quasi aus dem Nichts kam und plötzlich die Steam-Charts überrollte und bis heute den Rekord an den meisten gleichzeitigen Spielern haltet.

Die Strategie von Xbox scheint zu sein, dass man alle erreicht. Wie hoch die Spielerbasis aktuell ist lässt sich nur schwer abschätzen, da Microsoft keine konkreten Zahlen offengelegt hat.

Wenige Xbox-Spieler in Europa

Im Rahmen der Übernahme von Activision-Blizzard wurde Microsoft durch den “EU Digital Services Act” aufgefordert, Dokumente und Zahlen vorzulegen. Daraus erfuhren wir von der monatlichen aktiven Nutzer. Aus diesen Zahlenwerk ging hervor, dass Microsoft im Schnitt 4 bis 6 Millionen aktive Nutzer bzw. Kunden im Monat in Europa in seinen Konsolen-Stores hat. In etwa 4 Millionen Spieler, die auf den Xbox Store, über 6 Millionen die auf die Webseite “Xbox.com” zugreifen.

Am PC sieht die Sache anders aus. Dort gibt es monatlich ca. 33 Millionen Nutzer im PC App Store bzw. 3 Millionen im PC Games Store. Zum Vergleich mit PlayStation sind das wirklich “mikrige” Zahlen. PlayStation (PS4/PS5) hat in etwa 45 Millionen Nutzer in Europa pro Monat in seinen Stores.

Erst kürzlich erschien eine Analyse, dass “Xbox-Exklusivität die Marktherrschaft von PlayStation nicht brechen wird“.